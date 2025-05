Musk elbúcsúzott a Fehér Háztól, de Trump szerint azért még visszatérhet

photo_camera Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Miután kritizálta Trump egyik intézkedését, és bejelentette távozását különös kormányzati pozíciójából, Elon Muskot mézes-mázos búcsúztatásban részesítette az elnök az ovális irodában.

Nemrég nagy cikkben követtük le, hogyan lett elege a világ leggazdagabb emberének a politikából, illetve a politikának belőle. Ha a számokat nézzük, gigantikus bukás lett a missziója, a DOGE (US Department of Government Efficiency, Kormányzati Hatékonyságért Felelős Hivatal). Ezt valószínűleg ő is érzékelte, mert miközben a személyes népszerűsége látványosan csökkent, az utolsó kormányülése után összehívott egy sajtótájékoztatót, és frusztrált hangulatban előadta, hogy nagyon nehéz lesz véghez vinni a DOGE-féle ezermilliárd dolláros költségvetési lefaragást. Ez már csak azért sem hangzott túl jól, mert egyrészt az ezermilliárd is csökkentett ígéret volt, az eredeti még kétezer milliárdról szólt, másrészt annak sem járnak a közelében sem, csak valahol 170 milliárd dollár körül, harmadrészt ez utóbbit is elég nagyvonalú becslésnek tartja a média.

Most viszont nagy mosolyparádét tartott a két erős ember. Trump arról beszélt az irodájában, hogy Musk történelmi tetteket vitt végbe, és „fáradhatatlanul dolgozott”, hogy elősegítse „a generációk óta legátfogóbb és legjelentősebb kormányzati reformprogramot”, amely „hatalmas változást” hozott Washington működésében. Trump kijelentette: elkötelezett amellett, hogy a Doge leépítései véglegesek legyenek. Sőt, Musk valószínűleg „oda-vissza fog járkálni”, a kormányzatba be és ki, és a legtöbb Doge-alkalmazott „maradni fog”.

Musk a saját kis beszédében elmondta, hogy „az elnök barátjaként és tanácsadójaként” visszatér majd a Fehér Házba, majd gyorsan megdicsérte a lenyűgöző ovális irodát, különösen „a mennyezeten lévő aranyat”. Musk szerint különleges kormányzati alkalmazottként töltött ideje véget ért, de ez nem a Doge vége, inkább a kezdete, mert „ez egy életmód.” (Guardian)