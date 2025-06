Már nemcsak a sóbánya van bajban, elkezdték a kitelepítéseket Parajdon

A Magyar Hang információi szerint vasárnap délután nagy erőkkel Parajdra érkezett a Hargita megyei katasztrófavédelem, és a mentőszolgálatot is készültségbe helyezték. A lap helyszínen lévő munkatársa arról számolt be, hogy a falu alsó, nyugati részén vasárnap helyi idő szerint délután kettőkor elkezdték az emberek kitelepítését is.

photo_camera A csendőrség által lezárt Só-szoros Parajd felőli bejárata 2025. május 28-án Fotó: Veres Nándor/MTI/MTVA

A döntést azért kellett meghozni, mert ha a sóbánya beomlik, a tárnákból kicsapó sós víz árhullámot okozhat, ami érintené a település nyugati részének lakóit. Ezen a környéken van a falu egyik romatelepe éppúgy, mint a 2015-ben átadott wellnessfürdő is.

A lap úgy tudja, hogy az első kitelepítési hullámban 40-50 ember volt kénytelen elhagyni a lakóhelyét. A Magyar Hang értesülései szerint a bánya egyik fala éjjel leomlott.

Székelyföld egyik különlegessége és híres turistacélpontját, a parajdi sóbányát május közepén kezdte elönteni a megáradt Korond-patak. A bánya péntekre szó szerint megtelt vízzel, és bár a mostani tragédiát egy váratlan és hirtelen árvíz okozta, az alapprobléma 150 éve ismert. Az most szinte biztosnak tűnik, hogy a sóbánya elpusztul, és emiatt a magyarok lakta település évi 500-600 ezer turistát veszíthet. A parajdi drámáról szóló összes cikkünk itt található.