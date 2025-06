Márki-Zay pártja nem indul a választáson

A négy évvel ezelőtti ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter által vezetett Mindenki Magyarország Néppárt szombaton tartott közgyűlést, amelyről vasárnap közleményt adtak ki. A főbb állításaik:

1. A Mindenki Magyarországa Néppárt a 2026-ban tartandó országgyűlési választásokon nem állít saját listát. A párt szerint „a Fidesz ellen egyetlen erőnek kell fellépnie a választásokon – olyan erőnek, amely elvezetheti Magyarországot a rendszerváltáshoz, és elűzheti az országból Magyarország ezeréves történelmének legkorruptabb kormányát”. Márki-Zayék ezt „semmilyen módon” nem kívánják hátráltatni.

2. A párt a 2026-os országgyűlési választásokra egyetlen választókerületben sem indít saját egyéni jelöltet sem. Márki-Zayék szerint „mindenhol a legnagyobb helyi támogatottsággal rendelkező ellenzéki jelöltnek kell elindulnia”. Hogy az hogyan fog eldőlni, ki ez a személy, arra nem is utalnak (négy éve az ellenzék előválasztást tartott, most a DK és a Jobbik is elkezdte a saját egyéni jelöltjeit bejelenteni, de Magyar Pétertől sem számítunk arra, hogy ilyenbe belemenne).

A közlemény szerint az a Mindenki Magyarországa-tag, „aki nem ennek megfelelően jár el, és ráindul a legesélyesebb ellenzéki jelöltre bármely körzetben, ezzel veszélyeztetve a rendszerváltást, azonnali hatállyal kizárásra kerül”.

Több momentumos képviselő már szintén jelezte, hogy nem indul az egyéni mandátumért 2026-ban a kormányváltás sikere érdekében, de a párt egészében napirenden van ez a kérdés Fekete-Győr András korábbi elnök javaslata nyomán.