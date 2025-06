Orbán Viktor apja 1,375 milliárdos osztalékot vett fel a bányacégéből

Jó évet zártak tavaly az Orbán család bányái. Orbán unokaöccsének friss alapítású bányacége 500 millió forintos osztalékot hozott három hónapos működés alatt, a győri ügyvéddel közös kavicsbányából 153 millió forintos osztalékot vett ki az unokaöccs, Orbán Dávid, Orbán apjának cége viszont még ezeken a teljesítményeken is túltett.

Orbán Győző három cégben érdekelt jelenleg: a Dolomit Kőbányászati Kft.-ben, a Gánt Kő Kft.-ben, valamint a PSU Kft.-ben, amely merőben más tevékenységgel foglalkozik, de erről egy kicsit később.

photo_camera Orbán Viktor 2022 májusi beiktatásán Fotó: Németh Dániel/444

A Dolomit Kft. a legnagyobb szereplő ezek közül, tavaly pedig remek évet zárt. 4,8 milliárdról 6,5 milliárdra nőtt az éves árbevétel, és bár ezzel párhuzamosan a kiadások is emelkedtek, ez nem veszélyeztette, hogy a korábbinál is nyereségesebb legyen a cég. 1,8 milliárd forint után 2,68 milliárd forint tiszta profitot könyveltek el, amit 123 ezer forint híján mind kifizettek osztalékként a tulajdonosok. Orbán apja ugyanis nem egyedül birtokolja a céget, ám a tulajdonrész az övé, 51,16 százalékos hányaddal rendelkezik. Vagyis gyanítható, hogy az osztalékból is ugyanilyen mértékben részesedik, a 2024-es tevékenység után 1,375 milliárd forinttal tudta gyarapítani a család vagyonát.

A Gánt Kő-re sem lehetett panasz. Bár 283 millió forintról 156 millióra apadt tavaly a bevétel, sokkal jövedelmezőbben sikerült működtetni a céget, hiszen a korábbi 8,9 millió után 188,9 millió forintos profitot értek el. Ebből a cégből végül aztán nem vett fel osztalékot a két tulajdonos, Orbán Győző és Orbán unokaöccse, Orbán Dávid.

Harmadik cége a PSU Kft., ami bányászat helyett csak egy ingatlant birtokol, amit bérbead. Pontosabban az alcsútdobozi golfpálya területének tulajdonosa Orbán Győző ezen a cégen keresztül. A területet a Mészáros és Tiborcz tulajdonában álló cég veszi bérbe, ők működtetik a golfpályát, amiről már tudjuk, hogy egyelőre csak viszi a pénzt, mint hozná azt. Így ez a cég sok érdekességet nem rejteget: gyakorlatilag változatlan áron bérelhetik Mészárosék a területet, 17,4 millió forintért éves szinten. Ezzel szemben sok költség nem merül fel, csak a szokásos tételeket számolják el. Így végeredményben ez a minicég is 4 millió forint körüli profitot biztosít Orbán Győzőnek. Ezt tavaly bent is hagyta a cégben, nem fizette ki magának osztalékként.