Egy évig tervezte a merényletet az a férfi, aki egy Izrael mellett kiálló tüntetésen molotov koktélokat dobált a tömegbe egy tucat embert megsebesítve, közölte hétfőn az ügyészség.

Az ügyészség szerint az egyiptomi származású, 45 éves Mohamed Sabry Soliman azért Molotov-koktélt használt a támadáshoz, mert a lejárt vízuma miatt nem vásárolhatott lőfegyvert.

Mohamed Sabry Soliman azt mondta a nyomozóknak, hogy „minden cionista embert meg akar ölni”, de csak azért most támadott, mert meg akarta várni, amíg a lánya leérettségizik. Az ügyészség gyilkossági kísérlet, testi sértés és szövetségi gyűlölet-bűncselekmény miatt emelt vádat ellene.

A rendőrség és az FBI információi szerint Soliman lőfegyverhasználati képzésen is részt vett, amikor még nem tudta, hogy nem fog fegyverhez jutni. A Molotov-koktél elkészítését a Youtube-ról tanulta meg. A férfi illegálisan tartózkodott az országban, ugyanis a turista vízuma és a munkavállalási engedélye is lejárt. Miután ez kiderült Donald Trump Joe Bident tette felelőssé, azt állítva, hogy az őrizetbe vett gyanúsított a volt elnök „nevetséges nyitott határpolitikája” alapján lépett be az Egyesült Államokba.

Soliman férfi Egyiptomban született, 17 évig Kuvaitban élt, majd három évvel ezelőtt a merénylet helyszínétől, Bouldertől mintegy 161 kilométerre délre fekvő Colorado Springsbe költözött, ahol feleségével és öt gyermekével élt. A hatóságok szerint azonban Soliman korábban nem tett semmi olyat, amivel magára vonta volna a figyelmüket, a merényletet is egyedül követte el. (Reuters)