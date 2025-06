Halottnak nyilvánították az idős nőt, de a koporsóban kinyitotta a szemét

Büntetőeljárást indítottak a hatóságok a csehországi Plzenben, miután a halottkém által holtnak nyilvánított nőről kiderült, hogy lélegzik.

A mentőszolgálatot egy idős férfi hívta, amiért a 88 éves felesége nem lélegzik és nem is mozog. A halál gyanúja esetén alkalmazott protokoll szerint az esetet halottkémhez utalták, aki a nőt halottnak nyilvánította. Amikor azonban még aznap reggel a temetkezési vállalat dolgozói koporsóba tették, hogy elszállítsák, kinyitotta a szemét. Ekkor már a helyszínre érkeztek a mentők is, a nő állapotát stabilizálták és kórházba szállították.

photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A nőnek már az eset előtt is hosszú távú egészségügyi problémái voltak, korábban több szívrohamot is elszenvedett, a férje pedig azóta is sokkos állapotban van a történtektől. A halottkémet a bűnügyi nyomozók a segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítják, és akár három év börtönt is kaphat.

(via Idnes)