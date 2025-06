Tiborcz István embere lett az elnöke a Magyar Golf Szövetségnek, ami most le is költözik Alcsútdobozra

A hétvégén tisztújítást tartottak a Magyar Golf Szövetségnél, aminek köszönhetően a korábbi elnök, Vaszily Miklós, a TV2 Csoport vezérigazgatója kikerült a testületből, helyére pedig a Golf & Country Máriavölgy (G&CM ) Zrt. igazgatósági elnökét, Dala Somát ültette a közgyűlés, írta meg a 24.hu.

Dala Soma korábban Tiborcz István BDPST Csoportjánál volt ingatlanstratégiai igazgató, és a hotelfejlesztési tárgyalásokért, valamint a meglévő ingatlanok „asset managementjéért” felelt. A szövetség új főtitkára is Alcsútdobozról érkezett, Szeberényi Máté is tagja a G&CM Zrt. vezetésének, és egyben a cég által fenntartott Botaniq Máriavölgyi Golf Klub klubigazgatói posztját is betölti.

Ezek után talán nem annyira meglepő, hogy a közgyűlésen arról is megállapodtak, hogy a szövetség irodáját is a Botaniq Máriavölgyi Golf Klub alcsútdobozi központjába költöztethetik.

A lap úgy tudja, hogy Daláék a szövetségi iroda vidékre költöztetését költségcsökkentő és a hatékonyabb működést elősegítő javaslatként adták elő. Az iroda jelenleg egy XII. kerületi lakásban működik a MOM Park közelében, de a szerény körülmények ellenére jelentős százalékot visz el a szövetség évi 200 milliós költségvetéséből.

Ahogy arról korábban beszámoltunk két évvel ezelőtt, 2023-ban szállt be a miniszterelnöki vőhöz, Tiborcz Istvánhoz kötődő BDPST Zrt. az alcsútdobozi golfklubot működtető cégbe, a Golf & Country Máriavölgy Zrt.-be. A vállalkozás már akkor is veszteségesen működött, a tavalyi év viszont a korábbinál is nagyobb kihívások elé állítja a milliárdos tulajdonosokat.

A korábbi 57,7 millió után bő háromszor nagyobb, 181 milliós veszteséget könyveltek el év végén. Ez pedig már más jellegű problémát is okoz a cégnél, hiszen ezt már nem bírta el a cég saját tőkéje, az negatív tartományba csúszott. Az ilyen helyzeteket pedig rendszerint plusz tőke befizetésével tudják orvosolni a tulajdonosok.

Pedig már így is jelentősebb összeget tett a cégbe a Mészáros-Tiborcz páros: összesen 522 millió forintot adtak kölcsön a zrt.-nek. Ez úgy jön össze, hogy a már átadott 222 milliós kölcsön mellé tavaly még 39 milliót adott a Mészáros-közeli Talentis Group Zrt., a Tiborczhoz kötődő új tulajdonos, a BDPST Zrt. pedig 261 millió forintot hitelezett a golfklubot működtető cégnek.