Egy pillanat alatt lett a cenzúratörvény radikális kritikusa a Pesti Srácok, Dobrev közben magáénak érzi a sikert

Huth Gergely Fotó: Németh Dániel / 444.hu

Tudod, melyik újság volt az, amelyik kezdettől fogva a józan ésszel szembemenő, „groteszk és támadható” tervezetnek, sőt egyenesen „bohózatnak” érezte a hivatalosan átláthatóságinak csúfolt, putyini ihletésű idegenügynök-törvényt? Jól tippeltél, a szabad sajtó eszenciája, a Pesti Srácok volt az. Aki azt hinné, hogy ez valami vicc, az olvassa el Huth Gergely főszerkesztő friss publicisztikáját, amiben az ismert kormányzati sajtókatona a Nyugati Fényt megcsúfolva gúnyolódik a frissen elhalasztott törvénytervezeten.

Azon, amiről pár hete még azt írták a PS-ben, hogy „az új átláthatósági törvénycsomag tervezete csupa olyan tevékenységet tilt, amit a köznyelv ma is hazaárulásnak tekint”.

Most bezzeg már ott tartanak, hogy

„Hála Istennek, győzött a józan ész! A szuverenitásvédelmi törvényt érvényesíteni kell, de az átláthatósági törvénycsomagban leírt módszer borzasztóan groteszk és támadható volt. Ráadásul a »közismerten nemzeti elkötelezettségű« államigazgatási gépezetre, a NAV-ra, a rendőrségre, a bankfelügyeletre és magára a szintén »kőnemzeti irányítású« bankrendszerre tolt volna rengeteg feladatot a hazaárulóként megjelölt elemek üldözésében. Azt, hogy ki a gyanús (aki nem gyanús), azt egy hivatal, a Szuverenitásvédelmi Hivatal mondta volna meg a kormánynak. Bohózat lett volna belőle…”

Huth Gergely a végén a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is „egyes, leülhet”-tel küldte a helyére:

„Az NGO-k és a média átláthatóságát valóban elő kell írni, de a külföldi befolyásolás, a visszaélések lefülelése a titkosszolgálatok és bűnüldöző hatóságok feladata! A Szuverenitásvédelmi Hivatal eddig is remek elemzéseket és tényfeltáró anyagokat írt. Listázás helyett a jövőben is az eljárások felügyeletével és a helyzet elemzésével kell foglalkoznia.”

Ez olyan szép fordulat, hogy iderakom screenshotban is, hátha történik valami az eredeti szöveggel:

De nemcsak Huth reagált. Magyar Péter szokása szerint azonnal feltette rotyogni a tűzhelyre a gumicsontlevest, reakcióját azzal kezdte, hogy

„A mai fideszes nyilatkozatok után egyértelművé vált, amit eddig is mindenki sejtett. Az átláthatóságinak csúfolt törvénnyel Orbán és Rogán fő célja a fenyegetésen kívül a terelés és a közbeszéd uralása. Épp ezért nem fogadják el most, hanem eltolják őszre, hogy még több bőrt le lehessen húzni róla és még tovább el lehessen terelni a figyelmet a lényegről."

Az nem világos, hogy Magyar miért gondolja azt, amiről az erre következő mondatában ír, miszerint hogy ez nem tűnt fel a sajtónak.

„Jó fideszes módon tematizálni akarnak, hogy addig se kelljen a megélhetési és lakhatási válságról, a vágtató orbáni inflációról és a szétvert oktatásról beszélni” – folytatta Magyar, a végletekig elvíve a népszerű „minden gumicsont”-elméletet. Azt nem fejtette ki, hogy az inflációról vajon hogyan lehetne elterelni a figyelmet a világon bármivel. De a Tisza szempontjából ez az érvelés, illetve gyakorlat abszolúte érthető, a párt vezetője nem véletlenül fejezte be azzal, hogy:

„A TISZA ehhez az orbáni és rogáni tereléshez nem asszisztál és nem ugrik rá a szándékosan bedobott gumicsontokra.”

Dobrev Klára a esetében nem egyértelmű, hogy viccelt-e, amikor arról posztolt, hogy „győztünk” meg hogy „ez nem csak a Demokratikus Koalíció sikere.” Dobrev fb-posztja arra figyelmeztet minket, hogy a legnyilvánvalóbbnak tűnő dolgokat is milyen sokféle szemszögből lehet látni és van legalább egy olyan ember a világon, aki hisz abban, hogy egy Dobrev-felszólalás elnyomó rezsimeket késztet visszalépésre. Dobrev posztjában tartalmilag figyelemre méltó még, hogy úgy ír, mintha az ügynek ezzel vége lenne – „a Fidesz ma megfutamodott” – ami hasonló realitásérzékről árulkodik, mint amikor azt mondta, hogy 2026-ban ő kormányzásra készül.

Puzsér Róbert ennek kábé az ellenkezőjét mondja abban a bejegyzésében, amiben egyúttal bejelenti, hogy változatlanul megtartják a jövő keddi, Polgári ellenállás című nagy tüntetést a törvényjavaslat ellen. Puzsér szerint „amit Kocsis előadott, az mindössze a hatalom sokszor megtapasztalt szemfényvesztése”. A publicista úgy látja, hogy „a fideszes többség továbbra sem vonta vissza a törvényjavaslatot, csak elnapolta a megszavazását – nyilván abban bíznak, hogy őszre alábbhagy a társadalmi felháborodás."

Szerinte:

„Ezek után még határozottabban kell valamennyi felelősségtudatos magyarnak kiállnia a szabad és nyugatos Magyarország védelmében. A demokráciát nem néhány jó hangulatú tüntike, nem egy hazugságba ringatva eltöltött nyár, hanem csakis a polgárok szívós és kitartó ellenállása mentheti meg.”

Török Gábor politológus-tanácsadót nem lepte meg a halasztás, mivel: „Ez az egész nem akkor hasznos a Fidesznek, ha átmegy, hanem akkor, ha beszélnek róla. Arra kellett, hogy megint hiszterizálja az ellenzéki tábort, és lehetőleg Magyar Péter is beálljon a sorba, felvegye a zászlót.” Mi lesz akkor Török szerint ősszel? Durvítás! Mégpedig olyan alapon, hogy: