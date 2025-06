Jeszenszky Zsolt szerint az apja már ötödször szenved komoly sérülést, és „aki ebben nem akarja a sátán munkáját látni, az sajnálatraméltóan vak”

Jeszenszky Géza volt külügyminisztert a napokban kalapáccsal támadta meg egy férfi, akit emberölési kísérlet miatt tartóztattak le. Jeszenszky fia, Jeszenszky Zsolt ezután egy hosszú írást közölt, amiben megköszönte azoknak, akik jobbulást kívántak az apjának, hogy aztán egy váratlan fordulattal közölje: „Apám évek óta a sátánt szolgálja.” Erre reagált most Máthé Áron történész-szociológus, aki azzal indított, hogy Jeszenszky Zsolt régóta barátja, a cikke pedig „megdöbbentette”. „Nem azért, mintha nem lenne egy csomó igazság abban amit leír, még akkor is, ha mai, elvilágiasodott, szkeptikus, hitetlen világunkban mindez szinte a spanyol inkvizíció maszlagjának tűnhet.” Hanem azért, mert mint írja, „az édesapánkról nem írhatunk így”.

Miért nem? Mert Máthé szerint ha valaki így ír az apjáról, az „mind a keresztyén, mind a sztyeppei, mind az antik örökségünkkel szembe megy”. Jeszenszky természetesen azonnal válaszolt, miszerint „kívülről, kéretlenül ítélkezni minimum udvariatlan, de sokszor már a gyökérség kategóriájába esik”.

Majd folytatja az apjáról való elmélkedést, miszerint úgy látja, hogy az apját most „a váli-völgyi taschenhitler legyőzésének reményében használják hasznos idiótaként”, de ehhez gyorsan hozzá is teszi, hogy nem idiótának nevezte ezzel az apját. Ezután hosszan taglalja, hogy apja történelmi szerepe vitathatatlan, és hogy nemcsak tisztelettel, de szeretettel is gondol rá, sőt, aggódik miatta, mert:

„5 éven belül ez az ötödik alkalom, hogy valamilyen komolyabb sérülést szenved, gyakorlatilag minden évben egyet, és hónapokig tart, mire felépül belőle. Aki ebben nem akarja a sátán munkáját látni, az sajnálatraméltóan vak. Isten viszont eddig mind az 5 alkalommal megvédte. De ha ő továbbra sem veszi észre a figyelmeztetéseket, Isten védelmező szeretetét az őt bántani, elpusztítani akaró sátánnal szemben, és önmaga hatása alá kerülve azt gondolja, hogy ő márpedig erősebb a szellemi hatalmaknál, akkor előbb-utóbb súlyosabbak lesznek a következmények.”