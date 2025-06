Gyurcsány Ferenc: Nem lehet félig elmenni

Utoljára május 6-án posztolt a Facebook-oldalán Gyurcsány Ferenc, majd két napra rá nevétől visszhangzott a sajtó és a közösségi média is. Május 8-án ugyanis Dobrev Klára bejelentette, hogy Gyurcsány Ferenc mindenről lemond és visszavonul a közélettől. (Egyúttal azt is bejelentette, hogy elválnak). Azóta pedig teljes némaságba burkolózott a volt miniszterelnök, és láthatóan annyira komolyan vette a visszavonulást, hogy nemcsak nem nyilvánult meg a nyilvánosság előtt, de még az összes profilját is archiváltatta a közösségi médiában.

Kereken egy hónap után azonban életjelet adott magáról egy bő 8 perces videó formájában. „Mindennek rendelt ideje van. Ideje az érkezésnek, ideje a maradásnak, ideje az elbúcsúzásnak. Ma négy hete mondtam le minden közéleti szerepemről. Akkor elsőként elköszöntem a Demokratikus Koalíció tagjaitól. Most, azt követően, hogy pár napja a párt új elnököt választott, eljött az ideje a búcsúfolyamat lezárásának” – kezdi mondandóját Gyurcsány.

Majd miután kijelenti, hogy szerinte jó elnököt választottak Dobrev személyében a DK élére, hossza filozofálgatásba kezd a politikáról, a kijelölt utakról, a nép sikerének zálogáról, illetve a nép és a kormány kapcsolatáról, a szabadságról.

A videó saját bevallása szerint azért is született, hogy elköszönjön azoktól is, akik „fenntartásokkal, vagy egyenesen ellenséges érzülettel” figyelték őt, a politikáját, a DK-t.

„Nem viszek magammal haragot senkivel szemben. Megbeszélni- és elszámolnivalóm önmagammal van. A politikai nyilvánosságban nem fognak velem találkozni. Magánember vagyok” – zárja beszédét Gyurcsány.