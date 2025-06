Őrizetbe vették a férfit, aki arra biztatott egy nőt a TikTokon, hogy gyújtsa fel a pólóját

Őrizetbe vette a rendőrség azt a férfit, akinek a biztatására május 15-én egy 36 éves tiszasülyi nő meggyújtotta a pólójára húzott trikóját. A „feladat” teljesítéséhez a nő felsőruhájának 20 másodpercig kellett égnie. A TikTok-kihívás teljesítése során az asszony trikója oly mértékben lángra kapott, hogy a sértettnek súlyos égési sérülései keletkeztek. A nőt kórházba szállították, azonban június 1-jén este elhunyt.

A rendőrségi közlemény alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság öngyilkosságban közreműködés bűntette miatt nyomoz az esetről az interneten keringő videó alapján, július 5-én pedig előállították majd őrizetbe vették a videón is szereplő 28 éves bekecsi férfit. A nyomozó hatóság előterjesztést tesz letartóztatása indítványozására. A gyanúsított elmondta, a sértett halálában nem érzi magát bűnösnek.

A férfi, aki élőben nézte végig a nő szenvedését, korábban közzétett egy videót, amin azt mondta, mindenki arról ír neki, hogy ő a hibás. „Ez nem igaz. Az a »tét« elment, elvállalta (...). Kérem a rossz kommentelőket, hogy fejezzék be, hogy gyilkosnak neveznek, mert nem vagyok hibás és nem is leszek. Bevittem a telefonomat a rendőröknek is, akik kinevettek. Részvétemet szeretném kifejezni még egyszer a családjának és a gyerekeinek, ez egy játék volt. Nem az én hibámból halt meg, önmagát gyújtotta fel szegény asszony.”

Az elhunyt nő férje korábban azt nyilatkozta, mindkét gyerekük végignézte azt, ahogy a ruhája lángol. Azt is elmondta, hogy az asszony gyakran vett részt TikTok-kihívásokban.

A rendőrség most külön felhívta a figyelmet az ehhez hasonló kihívásokban rejlő veszélyekre. Mint írják:

„Sokan nem is sejtik, hogy mitől veszélyes egy-egy virtuális kihívás, pedig ezek fizikai vagy pszichikai sérülést, önkárosítást és akár halált is okozhatnak. Nemegyszer látott már napvilágot olyan eset, amely emberéletet követelt.

Fontos, hogy a kihívásban részt vevők mindegyike felmérje és mérlegelje, milyen kockázatokkal, sérülésekkel, testi épséget, akár az emberi életet fenyegető veszéllyel járhat egy „feladat” végrehajtása, amit egymásnak adnak, vagy maguknak találnak ki! Minden esetben számolni kell a következményekkel, amelyek akár büntetőjogi felelősségre vonással is járhatnak! Semmi nem lehet fontosabb, mint az élet védelme! Némi ajándékért cserébe nem éri meg kockáztatni! Egy rossz döntés következményei kiszámíthatatlanok, akár tragikusak is lehetnek, ezért kérjük, legyenek megfontoltak, óvatosak, és ne kockáztassanak! Mérlegeljenek és hozzanak észszerű döntéseket!”