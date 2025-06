Délkeleten a 35 fokot is elérte a kánikula, de már megérkezett a hidegfront, viharos széllel. Az Időkép azt írja, délben a Kőszegi-hegység Kendig-csúcsán már csak 13 fok volt. Északnyugaton – így Budapesten is – az eső is eleredt, itt már a nap se nagyon süt, míg keletebbre igen: ott emiatt 30 fok feletti a hőmérsékelt, vagyis az ország két végén 20 fokos hőmérséklet-különbség alakult ki:

Az Időkép szerint egyébként sok helyen nem is fog esni. A jövő hétre átlagos időt jósolnak.