47 éves üzenetet talált egy palackban két svéd, és visszanyomozták a sztorit egészen egy skót halászig

Két svéd, Ellinor Rosen Eriksson és Asa Nilsson a svéd Väderöarna sziget partjainál, egy bokor tövében talált egy palackba zárt üzenetet idén februárban. A papíron lévő írás megfakult, de miután kitették a napra száradni, egy idő után nagy nehezen ki tudták olvasni egy részét: Addison Runcie, 14.9.1978., és egy cím Cullen városában, Banffshire megyében, Skóciában. Onnan 800 kilométerre.

Nagyon fellelkesültek, és reménykedtek benne, hogy ki tudják deríteni a palackposta mögötti háttérsztorit. Kiposztolták a közösségi médiában, és várták a tippeket.

Aztán felfedezték azt is, hogy az Addison Runcie név előtt van egy "es", és a címnél a házszám is olvasható: 115.

A megoldást a BBC Scotland szállította: a teljes név James Addison Runcie, aki a címben megjelölt házban lakott 1978-ban. Ezzel azonban még nem volt teljes a történet.

Az ingatlan zsákutcának bizonyult, mert abban már egy 78 éves nő, Jane Worby lakik, akinek nincs köze Runcie-hez. Kiderült az is, hogy Runcie, akit a helyiek Peemként ismertek, 1995-ben, 67 évesen meghalt.





Aztán az újságírók találtak egy embert, a 69 éves Gavin Geddest, aki Runcie kollégája, pontosabban tengerésztársa volt a Loraley hajón. És kiderült, hogy Geddesnek rémlik a történet. "Ahogy megláttam a levelet, az jutott eszembe, hogy ez biztosan az én írásom. Elmondása szerint emlékszik is rá, hogy ő írta. Aztán összehasonlították a kézírását a megtalált levéllel, és kiderült, hogy tényleg így van.

Geddes azt mondta, jópár ilyen üveget vízre tettek, de csak az egyiket írták alá Runcie-ként. Ez az egy lett végül az, amit 47 év elteltével megtaláltak.

Runcie húga, Sandra Taylor még él, és pont Cullenben járt, amikor az egész történet kiderült. A 83 éves nő is megdöbbent, amikor meghallotta, mi történt. "Egészen elképesztő", mondta a BBC-nek.

"Az egész családom halászott, és Jimnek is a tenger jelentett mindent. Világéletében halász volt", mondta. Arra a kérdésre, hogy mit tenne a bátyja, ha élne, azt mondta, iszonyúan nevetne, alig hinné el, öntene magának egy pohárkával, és azt mondaná, egészség.

A palackot megtaláló két svéd, Ellinor és Asa azt mondják, nagyon sokat jelent nekik, hogy kiderült, honnan származik az üzenet. "Találni egy üzenetet egy távoli ismeretlentől egy hideg februári napon egy távoli kis szigeten a legjobb barátoddal, ez tényleg varázslatos", mondta Ellninor, hozzátéve, hogy ha tudták volna, mi lesz a történet vége, a palackot is félretették volna. Azt is mondta, hogy ő maga is halászcsaládból származik, imádja a tengert, és a kincskeresést a szigeteken, amire a svédeknek saját szavuk is van: vraga. Valamikor szeretnének Cullenbe utazni, és beszélgetni a palackról és annak történetéről.