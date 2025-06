Összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel az észak-írországi városban, ahol két napja tartanak a zavargások

Molotov-koktéllal, téglákkal és petárdákkal dobálták a rendőröket kedden Ballymena városában a rendbontások újabb éjszakáján. A rendőrség gumibotokkal és vízágyúval oszlatta szét a tüntetőket, akik autókat gyújtottak fel, és több ház ablakát is betörték. A rendőrség közlése szerint tizenhét rendőr sérült meg az éjszaka folyamán, hétfőn pedig további tizenöten.

A tiltakozás azt követően bontakozott ki, hogy két fiút bíróság elé állítottak egy tinilány ellen elkövetett súlyos szexuális támadás miatt. A rendőrség vasárnap jelentette be, hogy a nyomozók két tinédzser fiút vádoltak meg az ügyben. A zavargásokban pedig most nemcsak az unionisták, hanem a katolikus írek is részt vesznek. Az elkövetőkről ugyanis az terjed, hogy bevándorlók voltak. Több bejegyzés szerint is román tolmácsot kértek a rendőrségi eljárás során, ezért az eset most egyértelműen bevándorlás-ellenes tüntetésbe torkollt.

A rendőrség „rasszista huliganizmusnak” nevezte a történteket. Úgy tűnik, hogy a kedélyek mostanra kissé megnyugodtak, de szerda reggel rendőrautókat láttak járőrözni Ballymenában, miközben a tűzoltók eloltottak egy kisebb tüzet egy fal mögött a Clonavon Road közelében. Keir Starmer miniszterelnök szóvivője kedden „nagyon aggasztónak” nevezte a ballymenai eseményeket.

