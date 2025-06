Sokkal inkább bíznak a magyarok Donald Trumpban, mint más európai országok lakosai

Nagyléptékű nemzetközi kutatást készített az Egyesült Államok legismertebb kutatóintézete, a Pew Research Center: a világ 24 országában több mint 28 ezer embert kérdeztek meg egy reprezentatív közvélemény-kutatás során, hogy kiderüljön, hol mit gondolnak az Egyesült Államokról, illetve régi-új elnökéről, Donald Trumpról.

A szerdán publikált kutatás fő kérdése az volt, hogy a világ polgárai mennyire látják alkalmasnak Trumpot arra, hogy vezesse az Egyesült Államokat, valamint mennyire bíznak abban, hogy képes lesz kezelni a világ legégetőbb kihívásait. És mint kiderült, a 24 vizsgált ország többségében többen voltak azok, akik nem bíznak abban, hogy az amerikai elnök képes a világpolitikailag fontos ügyekben helyesen cselekedni.

Ennél a kérdésnél az egyetlen európai kivétel Magyarország volt: a kontinens vizsgált 10 országa közül egyedül nálunk voltak többségben azok, akik bíznak Trumpban. Látszott azért az is, hogy a magyar közvélemény meglehetősen megosztott ebben a kérdésben, 53 százaléknyian bíztak, míg 46 százaléknyian nem bíztak az amerikai elnökben. Az eredmény úgy jött ki, hogy a magyar válaszadók 28 százaléka „valamennyi, némi” bizalmat táplált Trump globális vezetési képességei iránt, míg 24 százalék sokat.

Fotó: PEW

Európában legkevésbé a svédek (15 százaléknyian), a németek (18%) és a spanyolok (19%) bíznak Trumpban, de a vizsgált 24 ország közül Magyarország mellett csak Nigériában (79%), Izraelben (69%), Kenyában (64%) és Indiában (52%) volt pozitív tartományban Trump bizalmi indexe.

Számíthat persze az is, hogy mikor történt a mintavétel: Magyarországon például február 18-a és április elseje között keresték telefonon a válaszadókat a Pew magyar partnerei, ezért az emlékezetesre sikerült Trump-Zelenszkij találkozó számíthatott a válaszadások során, de az április 2-án bejelentett gigantikus vámok már pont nem, és voltak országok, ahol kicsivel korábban vagy később zajlott a felmérés.

Nem meglepő módon a legtöbb országban szoros összefüggés mutatkozott Trump megítélése és a válaszadók politikai-világnézeti orientációja között, és azok, akik magukat inkább a jobboldalra sorolták, jóval nagyobb eséllyel gondoltak jókat Trumpról. Különösen élesen jött ez elő Magyarországon, ahol a fideszesek 88 százaléka bízik Trumpban, míg az ellenzéki oldal támogatóinak mindössze 27 százaléka.

A kutatás során a válaszadókat hat, globális jellegű problémáról kérdezték, illetve arról, hogy véleményük szerint Trump mennyire lesz képes kezelni ezeket. Világszerte a válaszadók 72 százaléka gondolja úgy, hogy Trump nem lesz képes kezdeni valamit a klímaváltozás jelentette kihívással, 68 százalék szerint a közel-keleti helyzettel, 67 százalék szerint a globális gazdasági problémákkal, 65 százalék szerint pedig a orosz-ukrán háborúval sem. Trump a legjobb bizalmi értékeket az amerikai bevándorlási helyzet kezelésére, illetve az amerikai-kínai kapcsolatok kezelésére kapta, de még itt is a negatív tartományban maradt. (61, illetve 62 százalék nem bízik az elnök képességeiben ezeken a területeken.)

Az országszintű bontásból látni, hogy a magyarok közül is kevesen (28 százalék) gondolták, hogy Trump majd tud-akar mit kezdeni a klímaváltozással, viszont azon kevés ország közé tartozunk, ahol a (szűk) többség tényleg azt gondolta, hogy az új elnök érkezése nyomán majd előrelépés történik az orosz-ukrán háborúban. Szintén nem meglepő módon ezen a területen is jelentős különbség (+47 százalék) volt azok között, akik pozitívan gondolnak a Fideszre, illetve azok között, akik nem.

A Pew évtizedek óta, rendszeresen kutatja a világ számos országában az Egyesült Államok és az aktuális amerikai elnök megítélését, így az eredményeiket össze is tudták vetni a korábbi évek tapasztalataival. Tavaly tavaszi felmérésükből lehetett tudni, hogy a magyarok már akkor is jobban bíztak Trumpban, mint Bidenben, amivel a vizsgált országok nagyon szűk kisebbségéhez tartoztunk. Ezzel is összefügghet, hogy míg tavalyhoz képest az idei tavaszra a vizsgált országok többségében romlott az Egyesült Államok megítélése (Mexikóban, Svédországban, Lengyelországban és Kanadában is jelentősen, 20 százalék fölött), addig Magyarországon nem változott érdemben, és a magyarok 60 százalékának kedvező véleménye van az USA-ról. Hasonlóan, Európán belül a vizsgált országok közül messze Magyarországon gondolják a legtöbben, hogy az amerikai demokrácia valamennyire vagy nagyon jól működik, a válaszadók 78 százaléka gondolta így.

Arrogancia és komplex problémák

A felmérés során a kérdezőbiztosok felsoroltak hét személyiségjegyet is, megkérték a válaszadókat, mondják meg, szerintük ezek mennyire jellemzőek Trumpra. Globálisan a legtöbben az arrogáns jelzőt választották, a megkérdezettek átlagát tekintve az emberek 80 százaléka találta ezt passzolónak. Szintén sokan (67 százalék) gondolták, hogy Trump erős vezető, míg mindössze a válaszadók 28 százaléka gondolta őt őszintének.

A magyar válaszadók 80 százaléka gondolja, hogy Trump erős vezető, 61 százaléka, hogy megfelelően képzett ahhoz, hogy elnök legyen, míg szintén 61 százaléknyian gondolják, hogy képes megérteni komplex problémákat.

Készített a Pew hasonló felmérést Trump első ciklusának elején, 2017-ben is, a friss felmérésben feltűnő, hogy világszerte azóta többen gondolják úgy, hogy Trump erős vezető, és ez az arány még olyan országokban is nőtt, ahol amúgy nem túl magas a bizalom benne.

Kérdezték arról is a válaszadókat, hogy melyik nagyobb ország vezetőjében bíznak leginkább, ha a globális kérdések helyes kezeléséről van szó. Globálisan a legtöbben Emmanuel Macron francia államfőre tekintenek leginkább bizalommal a négy felsorolt lehetőség közül, második helyre Trump, harmadik helyre Hszi Csin-ping, míg negyedik helyre, nagyon alacsony globális bizalmi indexet kapva, Vlagyimir Putyin került.

Míg a többi vizsgált európai országban Macron végzett az élen (Németországban, Hollandiában és Svédországban hatalmas fölénnyel), addig Magyarország volt az egyetlen ország a kontinensen, ahol a Trump iránt érzett bizalom nagyobb, mint a Macron iránti.

Vonatkozott kérdés arra is, hogy mit gondolnak az emberek, melyik ország a világ vezető gazdasági hatalma, és kiderült, hogy ezen a téren igen megosztott a világ: 12 országban a többség Kínát, míg 8 országban az Egyesült Államokat nevezték meg. Látványos viszont, hogy hogyan változik ezen a téren a közhangulat: a Pew legutóbb 2023-ban kérdezett ugyanerről, és két év alatt nyolc országban csökkent azok aránya, akik szerint az USA a világ vezető gazdasági hatalma. Ennél a kérdésnél a magyarok hasonlóan látták a helyzetet, mint több európai ország lakói, és nálunk is többségben voltak, akik Kínát nevezték meg.