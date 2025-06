Aligátorteknős bukkant fel Csepelen, aki látja, ne piszkálja

Borbély Lénárd csepeli polgármester szerint Amerikában őshonos aligátorteknős (Chelydra serpentina) bukkant fel a Csepel-szigeten, a Kis-Duna-parton. A politikus szombat délutáni Facebook-posztja szerint az történhetett, hogy megvásárolta a gazdája, majd miután megunta, kitette a parton.

Csakhogy ez a teknősfajta egyaránt veszélyes emberre, háziállatra és a helyi ökoszisztémára is, derül ki a posztból. Bár magától nem támad, „ha piszkálják vagy közel mennek hozzá, súlyos sérülést tud okozni”, írja Borbély, hozzátéve, hogy invazív fajtáról van szó, ami így a helyi teknősállományt is veszélyezteti. Azt is írta a posztjában, hogy aki ilyet lát, a rendőrséget vagy a kerületi városrendészetet értesítse, és ők szakembert küldenek a helyszínre.