Félmillió ember adataihoz juthattak hozzá a hekkerek az érettségi adatbázisból

Még június elején célzott, rosszindulatú hekkertámadás érte a kétszintű érettségi vizsgák informatikai rendszerének egyik mögöttes adatbázisát. A hekkertámadás ténye akkor egy belügyminisztériumi közleményből derült ki, amiben a BM azt írta: nem tárgyal zsaroló hackerekkel. A minisztérium szerint a támadásról, amelyben több százezer lophattak el, a „Paprika Csapat” értesítette az Oktatási Hivatalt, e-mailben tárgyalást kezdeményezve a „probléma megoldása” érdekében.

Fotó: Sora Shimazaki/Pexels

Az Oktatási Hivatal a napokban közleményt adott ki az incidensről, vette észre a Telex. Ebből kiderül: nem hogy több százezer adatot, hanem nagyjából félmillió ember adataihoz férhettek hozzá a támadásban. A hivatal szerint

„az érettségi vizsgaszervező intézmények által a 2022-2025. közötti érettségi vizsgaidőszakokban érintett vizsgázói, vizsgáztatói és szervezői ezen informatikai rendszerben rögzített adatai voltak érintettek a támadásban. Ez nagyságrendileg mintegy ötszázezer fős személyi kört érintett.”

Az Oktatási Hivatal azt is felsorolta, hogy a különböző felhasználói típusok közül kinek milyen adatai kerülhettek ki. Akik ezekben az években érettségiztek, azokról szinte minden (bár az OH megjegyzi: „egyelőre nincs arról információ, hogy a bűncselekmény során lemásolt adatokat a támadók nyilvánosságra hozták volna).

Az érettségizők adatai közül az érettségizőre vonatkozó iktatószáma, tanulói azonosító, családi név és utónév, azonosító okmány típusa, okmány száma, születési családi név és utónév, anyja születési családi és utóneve, születési hely és dátum, neme, lakóhely címe, értesítési cím, ideiglenes lakcímen átvevő személy neve, vezetékes telefonszám, mobiltelefonszám, e-mail-cím, – a vizsgadíjfizetésre kötelezett vizsgázók esetében – a fizetésre vonatkozó adatok (befizető neve, címe, számlaszáma), érettségi okmány száma, állampolgársága, középiskolai tanulmányok befejezésének intézménye, ideje, érettségiző vizsgajelentkezés adatai, az érettségiző vizsgatárgyi jelentkezéséhez kapcsolódó mentesség és az ahhoz kapcsolódó speciális vizsgakörülmény, az érettségi vizsgabeosztáshoz kapcsolódó intézményi adatok, az érettségiző vizsgán elért eredménye(i): pontszám, érdemjegy, százalék, záradék.

A vizsgáztatók személyi adatai közül az alábbiak lehetnek érintettek: a munkahely adatai, családi név és utónév, a vizsgáztatói igazolvány száma, annak érvényessége, lakóhely címe, levelezési címe, telefonszám és mobiltelefonszám, e-mail-cím, anyja neve, születési dátum, vállalt vizsgáztatói szerepei.

A felhasználói adatok közül a felhasználó intézménye, teljes neve, azonosítója, a felhasználó jelszava (hash), e-mail-címe, munkahelyi telefonszáma, mobiltelefonszáma, beosztása az intézményénél és a felhasználó típusa (intézményi admin vagy user)

Az Oktatási Hivatal informatikai rendszerét nem most először hekkelték meg. Márciusban az OH Tehetségkapu elnevezésű oldalát feltörve szerezték meg felhasználók adatait. Az 55 ezer bejegyzésből álló listát akkor közzé is tették. Az Oktatási Hivatal akkor is elismerte, hogy támadás érte a rendszerüket, és hatóságokhoz fordultak. Most ezen túl azt is közölték: „a kétszintű érettségi vizsgák szervezéséhez alkalmazott informatikai rendszer védelme érdekében a hivatal azonnal számos további intézkedést tett”.