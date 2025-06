A hódok visszatelepülése a legjobb dolog, ami a XX. század végi és XXI. eleji Magyarországgal történt, de most kiderült, hogy erre is rá lehet tenni egy lapáttal. A hortobágyi halastórendszeren ugyanis hófehér, albínó hódot fotóztak, amit a nemzeti parki igazgatóság gyorsan közzé is tett.

Egy kedélyes, bőrfarkú dagadék, aki még hófehér is? Szinte túlzásnak tűnik, de nem az!