Nyárra ígérték, de csak ősztől kézbesítik a 30 ezres élelmiszer-utalványt a nyugdíjasoknak

Kedden, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkárának közlése alapján mé úgy volt, hogy július 29-től kézbesítik a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát. Aztán ahogy a 24.hu is írja, jött a korrekció, miszerint a Magyar Posta csak ősztől kézbesíti az utalványokat. Azt nem részletezték, hogy ebben az esetben mit jelent az „ősztől”. Május végén jelentette be a kormány, 30 ezer forintos, „több címletből álló, papíralapú” utalványt utalványokat ad a nyugdíjasoknak. Mindezt Zsigó Róbert – egyébként a kulturális tárca parlamenti államtitkára – jelentette be, aki az indokolatlan élelmiszerár-emelések elleni fellépéssel indokolta az utalványosztást.