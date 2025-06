Már kilövés előtt felrobbant Elon Musk űrhajója

Óriási tűzlabdaként robbant fel a SpaceX Startship elnevezésű űrhajója szerda éjszaka. Az űrhajót Elon Musk cégének új texasi telephelyéről akarták fellőni az űrbe, azonban az előkészületek közben felrobbant.

A balesetben senki sem sérült meg. A SpaceX viszont figyelmeztette a környékbelieket, hogy kerüljék el a területet, mert a hatóságokkal együttműködve biztonsági műveleteket hajtanak végre a helyszínen.

A Starship a valaha épített legnagyobb és legerősebb űrhajó. Elon Musk a segítségével szeretne embert küldeni a Marsra. A rakéta eddigi teljesítménye azonban nagyon vegyes, több tesztkilövése is robbanással végződött. Márciusban például a Karib-tengerbe zuhant a Texasból fellőtt űrhajó. (via The New York Times)