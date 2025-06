Függetlenként indul a választáson a Momentum lemondott szegedi elnöke

Független jelöltként indul a 2026-os parlamenti választáson Halász Noémi, a Momentum szegedi szervezetének elnöke. A politikus elnöki tisztségéről lemondott, de a pártból nem lépett ki - írta meg a Telex.

Halász azt mondta, nem amiatt döntött az indulás mellett, mert a Momentum június 7-ei küldöttgyűlésén kimondta, hogy nem indul a jövő évi választáson. Döntését már május közepén nyilvánosságra hozta.

Halász a Csongrád-Csanád megyei 2-es választókörzetben indul, aminek 2022 óta a KDNP-s Mihállfy Béla a képviselője. Mihállfy az előző választáson 5 százalékkal, mintegy 3 ezer szavazattal verte meg az ellenzéki összefogás színében induló, momentumos Mihálik Edvint. Időközben négy falvat hozzácsatoltak a körzethez, így a 2022-es eredmények alapján már 10 százalékkal győzne a kormánypárt jelöltje.

Halász az elmúlt hónapokban több tüntetést is szervezett Szegeden, emiatt többször bírálták is a kormánypárti médiában. Azt mondta, az ellenzéki oldalról is kapott kritikát, amiért elindul a választáson. Körmendi Zoltán, a Momentum szegedi képviselője viszont azt mondta, Halász döntése nem okozott nézeteltérést a pártban.

Az ellenzéki pártok közül eddig csak a Demokratikus Koalíció jelentette be, hogy jelöltet állít a körzetben, Jávorszky Iván önkormányzati képviselő személyében. A Tisza Pártnak még nincs jelöltje.