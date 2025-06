Az állami MVM vezetője durva augusztusi rezsiszámlákra figyelmeztet

„A tél és a tavasz is hidegebb volt, emiatt egyes ügyfeleink magasabb elszámolást tapasztalhatnak. Májusban is előfordult még fűtés miatti földgázfogyasztás (…) A fogyasztás emelkedése nagyobb összegű elszámoló számlát eredményezhet, de pontosan az ilyen esetek kezelésére biztosítunk fizetési haladékot vagy részletfizetést az ügyfeleinknek” – Romhányi Róbert, az állami tulajdonban lévő MVM Next vezérigazgatója beszélt erről egy keddi interjúban.

Az állami cégvezető szavai az első jelei annak, amire a hideg tavasz után és a KSH inflációs jelentésében lévő gázárak ismeretében számítani lehetett. Mivel az úgynevezett rezsicsökkentés miatt a fogyasztás döntően befolyásolja a gáz árát – minél több a nemzetgazdaságban a fogyasztás, annál kisebb az úgynevezett rezsicsökkentett része a fogyasztásnak –, jelzésértékű volt, hogy a májusi inflációs statisztika szerint a gázár 11,4 százalékkal nőtt éves, valamint 2,2 százalékkal havi alapon.

Fotó: ALINE MORCILLO/Hans Lucas via AFP

Augusztusban van az úgynevezett rezsiévforduló, akkor készülnek el az éves elszámolószámlák. „Azoknál az ügyfeleknél, akik részszámlát kapnak vagy hőmérséklet-alapú elszámolásban vannak, az éves leolvasáskor hirtelen magasabb fogyasztás is megjelenhet, tekintettel arra, hogy elhúzódhatott a fűtési célú felhasználás” – mondta erről Romhányi Róbert.

Magyarán sok olyan fogyasztó, aki havi fix díjat szokott fizetni, most azzal szembesülhet, hogy sokkal több nem „rezsicsökkentett” gázt vagy áramot használt, mint az előző évben vagy években. Az, hogy az állami cég vezetője már most a fizetési haladékokról és a részletfizetések lehetőségéről beszél, arra utal, hogy az állami vállalatnál már most azzal számolnak, hogy tömegeket érinthet az éves rezsi-elszámolószámlák elszállása.