Karácsony: Ami szombaton lesz, az a Budapest Büszkeség, angolul: Budapest Pride

„A szabadságot és a szerelmet betiltani nem lehet, a fenyegetőzést pedig kiröhögjük, és azzal válaszolunk rá, hogy rengetegen leszünk szabadon, szeretetben” – írja kedd délutáni Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester Tuzson Bence igazságügyi miniszternek válaszolt, aki börtönnel fenyegette meg őt és a szombati rendezvény szervezőit.

Karácsony Gergely főpolgármester a Brüsszel Pride-on 2025. május 17-én. Fotó: Főpolgármesteri Hivatal

Karácsony szerint „amikor az igazságügyi miniszter engem börtönnel fenyeget, az vicces. Amikor az igazságügyi miniszter nincs tisztában a hatályos jogszabályokkal, az ... az a Fidesz kormánya.” Egy törvényt és egy ombudsmani állásfoglalást idéz ezek után, a törvény egy 2001-es jogszabály, amely június utolsó szombatját a magyar szabadság napjává nyilvánította, az állásfoglalás így szól:

„fogalmilag tehát kizárt, hogy az állam vagy önkormányzat nevében a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényt lehessen szervezni.”

Megismétli azt a korábbi fővárosi álláspontot, hogy a szombati rendezvényt önkormányzati rendezvényként szervezik meg – „hát persze, hogy a magyar szabadság napján önkormányzati rendezvényt tartunk” –, amit így szerinte nem lehet a gyülekezési jog szerint elbírálni.

És hogy mi is lesz ez a rendezvény? Karácsony most először a közismert nevén is néven nevezi, amikor ezt írja: