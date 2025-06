Gyurkó Szilvia: Semmi sincs rendben a gyermekvédelemben, lerohad a rendszer

„Ha vezető beosztású személy éveken keresztül vissza tud élni gyerekekkel, akkor azon túl, hogy vele szemben egyénileg eljárás indul, az egész rendszert is át kell világítani” – mondta Gyurkó Szilvia a Telexnek a Szőlő utcai javítóintézet őrizetbe vett igazgatójával kapcsolatban.

Juhász Pétert májusban tartóztatták le, miután a gyanú szerint gyermekotthonban felnőtt lányokat futtatott prostituáltként. Annak ellenére lett intézetvezető 2011-ben, hogy korábban két munkahelyéről is kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések gyanújáról szóló bejelentések miatt is kellett távoznia. A rendőrség is tudott a visszaéléseiről, de az eljárás nem haladt.

Juhász kinevezését annak idején Dudás Zoltán terjesztette fel az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetőjeként. Dudás később a Fidesz csepeli polgármester-jelöltje lett, de kikapott.

Juhász átment az alkalmassági vizsgán, a Belügyminisztérium vizsgálja, hogy ez hogyan fordulhatott elő. Egyelőre nem tudni, mire jutottak.

A Hintalovon alapítója és vezetője szerint az „ilyen esetekben nem elég az egyéni felelősséget vizsgálni, emögött kell, hogy legyen intézményi felelősség. Ki az, aki őt kinevezte, pozícióban tartotta, a rendszeres felülvizsgálatokon átengedte, az esetleges jelzéseket szőnyeg alá söpörte.”

Gyurkó arról beszélt, az elmúlt időszak nagy gyerekvédelmi botrányai mögött intézményvezetők kifogásolható magatartása állt.

Gyurkó Szilvia Fotó: Halász Júlia

Elmondása szerint sokakat szíven ütött tavaly, hogy a Belügyminisztérium azt kommunikálta, 80 százalékban minden rendben van a gyermekvédelemben. Ez nagyon nincs így: „elképesztő fejlesztésekre lenne szükség ahhoz, hogy azokat a problémákat, amelyekkel a gyerekek nagy számban küzdenek, kezelni lehessen. Egyszerre érezzük, hogy semmi sincs rendben a gyerekvédelemben, hogy lerohad a rendszer, és hogy vannak olyan kihívások, amikkel szemben nem vesszük fel a kesztyűt. Ez nem nyolcvan százalék, bárhonnan nézzük is.”