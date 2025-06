Hadházy újabb Birkint azonosított, ezúttal Rogán Cecíliánál

„Az előző Rogánnénak is van barátnő-és polgárpukkasztó luxitasija, nem csak a mostaninak. Igaz Barbara a krokodilbőrös, gyémántos, 130 milliós változatot is villantott, Cecília szerényen csak a 8-10 milliós tasit mutatta a barátnőinek” – posztolta csütörtökön Hadházy Ákos független képviselő. Maga a kép 2021-es, így Hadházy szerint nem tudni, hogy a táska válás előtt vagy után került Rogán Cecília tulajdonába.

Hogy mi ez az őrület a Hermés Birkinek körül, különösen a Rogán, Várkonyi nevet viselők között? A Hermés luxusmárka minden darabot egy-egy erre külön kiképzett kézműves készít el körülbelül 15-24 óra alatt, a kiképzés öt évig tart, úgyhogy a kínálat erősen korlátozott.

A brit/francia Janes Birkin színésznőről elnevezett táskára volt korábban várólista is, de most sem túl könnyű hozzájutni egy ilyen darabhoz. Egy ügyfél évente csak két táskát vehet, és több követelménynek is meg kell felelnie. Leginkább persze annak, hogy legyen elég pénze a milliós táskára.

Egyébként Rogán Antalról sokan azt gondolhatják, hogy luxusban él, de folyton kiderül, hogy ez óriási tévedés.