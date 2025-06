Jön a nyári kupondömping a SPAR-nál!

Több száz termék akár féláron – indul a SPAR nyári kuponakciója! Júliusban visszatérnek a SPAR kuponnapok, ahol nemcsak a strandtáskád, hanem a bevásárlókosarad is tele lehet kedvezményekkel!

Már június végén keresd a kuponlapot!

A SPAR és INTERSPAR kasszáknál 2025. június 30. és július 2. között juthatsz hozzá a kuponfüzetekhez, a beváltási időszak pedig 2025. július 3. és 13. között, a készlet erejéig tart. A kuponok 10 és 50 százalék közötti kedvezményeket tartalmaznak, ráadásul ezúttal is lesz két darab 20%-os Joker kupon, amit a beváltási feltételeken belül tetszés szerinti termékre válthatsz be a SPAR és INTERSPAR üzletekben.

Nyári slágertermékek akciósan

A nyaralós készülődéshez is jól jönnek a SPAR kedvezménykuponok. Választhatsz például akciós gyümölcsitalokat (DESPAR, Fruttamax), jégkrémeket (KING), vagy grillezéshez való finomságokat: például Regnum virslit, bacon szalonnát vagy Delikát leveseket, amelyek gyorsan elkészíthetők a nyaralód konyhájában is. A hűsöléshez válassz kedvezményes áron beszerezhető limonádékat, vodkát, gint vagy whiskyt – ott van például a ROYAL, a Jameson, vagy a nyári bulikra hangolt PRIME italok. A strandtáskádba most olcsóbban kerülhet be minden fontos és praktikus apróság is: naptejek, izzadásgátlók, tusfürdők, samponok és hajbalzsamok is szerepelnek a kuponakcióban. Keresd a Dove, NIVEA, Garnier, vagy Fa termékeket – mindezeket 20-30% kedvezménnyel vásárolhatod meg a kuponok beváltásával!





Csillogó fürdőszoba, friss otthon

Nemcsak a nyári szellő hozhat felfrissülést, hanem az otthonod is! Válogass az akár 35%-kal olcsóbban elérhető Airwick, Ambi Pur, Domestos és Bref termékek közül, hogy lakásod illatos és ragyogó legyen. A nyugalmas otthoni pihenéshez pedig jól jöhet egy új ventilátor, hajszárító vagy kávéfőző is – a Philips kisgépeket most kuponnal kedvezményesen szerezheted be. Fedezd fel a háztartási kínálatot, és hozd ki a legtöbbet a nyárból otthon is!

Több száz lehetőség – Te döntöd el, mire váltod be!

A kuponos kedvezményekkel 77 féle terméket vásárolhatsz meg kedvezményesen, de a választás a Tiéd: több száz termék közül döntheted el, melyikre váltod be a kuponodat. Az INTERSPAR hipermarketekben közel 800 árucikk közül választhatsz, míg a SPAR szupermarketekben a kategóriaválasztékhoz igazodva válogathatsz az aktuálisan elérhető termékek közül.

