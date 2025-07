Várkonyi Andrea: A fanyalgóknak és a kötekedőknek azt kéne meglátni, hogy mi legalább segítünk

„Több mint 200 millió forint értékben támogatjuk a családokat idén nyáron is!” – írta Instagram-oldalán Várkonyi Andrea, aki a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnökeként pénteken Zalakaroson tartott sajtótájékoztatót arról, hogy a Mészáros-csoporthoz tartozó alapítvány 480 rászoruló család nyaralását finanszírozza.

Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc a High-Tech Suli program keretében szervezett szakmai konferencián, 2023. október 28-án Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Várkonyi a poszthoz feltöltött videóban azt mondta, az esemény után biztos meg fognak jelenni negatív cikkek a sajtóban, hogy miért csak ennyi pénzzel segítenek.

„Rettenetesen ki van a világ fordulva magából, teljesen el van veszítve a fókusz. Azt gondolom, hogy a fanyalgóknak és a kötekedőknek azt kéne meglátni, hogy mi legalább segítünk, mert a lehetősége, hogy segítsen, mindenkinek megvan, a saját körülményeihez és adottságaihoz mérten”

– mondta, hozzátéve, hogy kutya kötelességünk segíteni a rászorulóknak, az anyagi helyzetünktől függetlenül.

Közben hétfőn kiderült, hogy az ország leggazdagabb embere levédetné azt a „gondolom, nem gyalog” mondatát, amit a 444-nek mondott a Bajnokok Ligája-döntőre menet Münchenben. Mint ahogy azt a Telex kiderítette, Mészárosék a „Kocsi.hu. Gondolom nem gyalog.” szlogen kedvéért adták be a kérelmet. A kocsi.hu végső tulajdonosait elnézve ez az egyik legfontosabb cég az országban, hiszen tulajdonos benne az állam, illetve egy csomó magántőkealap (Global Alfa, Aurum, Metis, Shihon), köztük olyanok, amik Mészáros Lőrinchez, de a címek (Pusztaszeri 59.) alapján olyanok is, amik az MNB-ügyben felbukkanó magánbefektetői körhöz kötődnek. (via Telex)