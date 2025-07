Trumpék kereskedelmi megállapodást kötöttek Vietnammal

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodást kötött Vietnammal. A megegyezés alapján az amerikaiak 20 százalékos vámot vetnek ki a Vietnamból érkező termékekre, fordított irányban viszont 0 százalékos lesz a vám.

A megállapodás keretében az amerikaiak egy magasabb, 40 százalékos vámot is kivetnek, a Vietnamon keresztül szállított termékekre. Peter Navarro, az amerikai elnök kereskedelmi főtanácsadója azt mondta, a vietnami export egyharmada valójában kínai termék, amit átszállítanak az országon.

Donald Trump Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Amikor Trump áprilisban megindította globális vámháborúját, Vietnamra 46 százalékos vámot vetett ki. Ezt a rendelkezést azonban később július közepéig felfüggesztette. A mostani döntés azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság és Kína után Vietnam a harmadik ország, amelyik kereskedelmi megállapodást tud kötni az amerikai kormánnyal.

A vámmegállapodástól függetlenül Trump családi cége nemrég vietnami befektetéseket jelentett be. A vietnami kormány jóváhagyta a terveket, amik alapján a vállalatcsoport egy vietnami céggel közösen 1,5 milliárd dollárt fektet be az országban, hogy szállodákat, golfpályákat és luxusingatlanokat építsen. A Trump-csoport emellett a leendő Trump-torony helyszínét is keresi Ho Si Minh-városban. (via BBC)