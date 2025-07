Bizarr öngyilkosság: repülő hajtóművébe szaladt egy férfi

Több mint másfél órára felfüggesztették a bergamói Orio al Serio repülőtér forgalmát, miután egy felszállásra váró repülő hajtóművébe került egy férfi, aki életét vesztette. A repülőtér hivatalos tájékoztatása szerint az egyik gurulóúton történt az eset, az érintett gép a spanyol Volotea légitársaság egyik Airbus A319-ese volt. Az olasz hatóságok arról számoltak be, hogy az áldozat nem utas és nem is repülőtéri dolgozó volt, illetéktelenül jutott be a repülőtér területére. A helyi lapok szerint öngyilkosság történt: az autóját a terminál előtt hátrahagyó férfi egy vészkijáraton keresztül jutott ki a repülőtér betonjára, ahol szándékosan a guruló gép elé futott. (CBS)