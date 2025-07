Százával kapta a kéretlen Amazon-csomagokat, mert egy kínai eladó az ő címét adta meg visszaküldésre

Egy kaliforniai nő több mint egy évig kapott százával csomagokat az Amazontól, miután egy kínai eladó az ő San Jose-i címét adta meg visszaküldési címként – írta az ABC7.

A dobozok mindegyike műbőr autóüléshuzatokat tartalmazott, amiket egy Liusandedian nevű kínai eladó gyártott. Az Amazonon Etkin név alatt hirdeti a huzatokat, azzal kecsegtetve, hogy különböző autótípusokra illenek. A Kay – ahogyan a csatorna nevezi a nőt – háza előtt kialakult helyzet azonban ékes bizonyítéka annak, hogy ezek gyakran nem passzolnak a vásárlók autóira, akik így saját költségen próbálják visszaküldeni őket.

A vásárlók pedig nem is sejtik, hogy a csomagjaik Kay garázsában tornyosulnak, mivel az eladó az ő címét tüntette fel visszaküldési címként. Liusandedian értékeléseinek több mint 40 százaléka egycsillagos, és míg más cégek legalább valamilyen elérhetőséget biztosítanak, ennek az eladónak nincs ügyfélszolgálata, sőt online nyoma sincs.

Kay szerint az elmúlt egy évben számtalanszor próbált kapcsolatba lépni az Amazonnal, hat panaszt is benyújtott. „Minden alkalommal azt ígérték, hogy most már tényleg leáll ez az őrület… nem kapok több csomagot, 24-48 órán belül jelentkeznek…” – mondta Kay. Az Amazon egyszer még egy 100 dolláros ajándékkártyát is felajánlott neki, de ez sem oldotta meg a helyzetet. Újabb szállítmányok érkeztek, eltorlaszolva a felhajtót, a postaládát és a bejárati ajtót, megnehezítve Kay mozgáskorlátozott, 88 éves édesanyjának közlekedését is.

A helyzetet csak súlyosbította, hogy Kay szerint az Amazon rá hárította a probléma megoldását, azt javasolva, hogy adja tovább, adományozza el, vagy vigye vissza a csomagokat a postára vagy a futárszolgálathoz. Az Amazon tagadta, hogy valaha is azt mondta volna a nőnek, hogy oldja meg ő a problémát.

Szerdán végül elszállították a csomagokat, és ismét biztosították a nőt, hogy soha többé nem fog újabb üléshuzatot kapni. „Bocsánatot kértünk az ügyféltől, és közvetlenül vele együttműködve dolgozunk a csomagok elszállításán, miközben lépéseket teszünk a probléma végleges megoldására” – közölte a vállalat.