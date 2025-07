Marco Rubio megkezdte a tömeges létszámleépítést az amerikai külügyminisztériumban

Az amerikai külügyminisztérium elkezdte kirúgni az alkalmazottjait. A Donald Trump utasítására kezdeményezett tömeges létszámleépítés több mint 1350 embert érint. Az önkéntes távozók miatt azonban közel 3000 emberrel csökkenhet a 18000 fős minisztérium létszáma.

A kirúgott emberek első csoportjának péntek délután 5 óráig kellett elhagynia a külügyminisztérium washingtoni központját. A távozókat több kolléga tapssal búcsúztatta. Voltak, akik sírtak is. Az épület előtt is többen köszönetet mondtak a távozóknak, a szimpátiatüntetésen Chris Van Hollen demokrata szenátor is részt vett.

A tüntetők megtapsolják a kirúgott dolgozókat Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

A Demokrata Párt politikusai szerint a létszámleépítés veszélyezteti az Egyesült Államok pozícióit. Kína ugyanis éppen diplomáciai, gazdasági és katonai befolyását növeli a világban, Oroszország tovább folytatja Ukrajna elleni háborúját, a Közel-Keleten pedig egymást érik a krízisek.

Trump még februárban utasította Marco Rubio külügyminisztert, hogy alakítsa át a minisztériumot annak érdekében, hogy a szerv „hűségesen” hajtsa végre az elnök külpolitikáját. Trump arról is beszélt, hogy számos bürokratát hűtlennek tart, ezért a „mélyállam megtisztítását” is megígérte.

Rubio áprilisban jelentette be a minisztérium átalakítására vonatkozó terveit. Azt mondta, hogy a minisztérium jelenlegi formájában „felfújt és bürokratikus”, így nem képes ellátni küldetését „a nagyhatalmi verseny új korszakában”. Új struktúrájával a regionális irodáknak és a nagykövetségeknek akarja visszaadni a hatalmat.

Az átszervezést eredetileg már július 1-jén elkezdték volna, de a kormánynak meg kellett várnia a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalását. Miután a bíróság kedden zöld lámpát adott Trumpéknak, megkezdték a létszámleépítés végrehajtását. (via Reuters)