Saját képviselőinek tartozik a román szélsőjobb, beperelték

Saját pártját perli a jobboldali radikális román AUR öt képviselője, mert nem kapták vissza a pénzt, amit ők adtak kölcsön a párt 2024-es EP-kampányára - írja a Transtelex.

Az AUR, akik azóta kis híján megnyerték az elnökválasztást is Orbán Viktor óvatos támogatásával, nem szerepeltek rosszul a tavalyi európai választásokon sem: 15%-kal a második helyen végeztek úgy, hogy öt százalékot elvitt a még náluk is szélsőségesebb, külön induló, turbósámán-nagyasszony vonalon mozgó Diana Șoșoacă is.

George Simion, az AUR vezetője a 2024-es kampányban Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A választás után azonban a román választási bizottság szabálytalanságokat talált a kampányfinanszírozásukban, a Realitatea tévé tulajdonosának, Maricel Păcurarunak a köreitől származó pénzeket ugyanis állítólag nem számolták el hivatalosan az AUR-nál - emiatt a párt nem kapta meg az eredményük után elvileg nekik utólag járó állami költségtérítést sem.

Valószínűleg erre vezethetők vissza a párt mostani pénzügyi problémái, amik miatt a saját embereik felé is adósak maradtak. A G4Media cikke szerint öt AUR-képviselő összesen 9,13 millió lejt (forintban ez bő 700 millió) követel a párttól, ami miatt már bírósághoz is fordultak. Az AUR vezetése elismerte, hogy tudnak az eljárásról, és azt ígérik, hogy nem fognak a pereskedés miatt semmilyen szankciót alkalmazni a saját képviselőikkel szemben.