Hosszú betegség után, 54 évesen meghalt Schmuck Andor egykori politikus, a Tisztelet Társaságának alapítója – írja a Blikk. A lap szerint Schmuck súlyos betegsége ellenére az utóbbi hetekben is aktívan járt eseményekre.

A lap forrásai szerint az ismerősei egy ideje nem tudták elérni Schmuckot, ezért értesítették a hatóságot. Végül tűzoltók törték be az ajtaját, a Tisztelet Társasága belvárosi irodája feletti lakásban. A lap szerint a rendőrorvos kizárta az idegenkezűséget, az viszont csak a boncolás után derül majd ki, hogy természetes halt halt, vagy öngyilkosságot követett-e el.

Az egykori politikus márciusban, a TV2 egyik műsorában beszélt először betegségéről, és a későbbiekben is sokszor nyilatkozott küzdelmeiről. Júniusban arról beszélt, hogy minden lehetőséggel számolnia kellett: „amit lehetett, azt pénzzé tettük, és három civilszervezet számára fölajánlottam”.

Feltehetőleg a Fiumei úti sírkertben fogják eltemetni, dr. Pánczél Zoltán Tibor mellé, ugyanis 2017-ben 50 évre megváltotta sírhelyét a temetőben, a neve is felkerült a sírra. „Öt éve már, hogy az én Zoltán barátom elhunyt. Ő hosszú évtizedekig a temesvári Mihai Eminescu egyetem rektora volt, sok magyarországi fiatalt mentorált, engem is. Az ő személyes kérése volt, hogy mi majd egy helyen feküdjünk. Hogy ne gondolhassam meg magam, a nevem is belevésettem.” Schmuck rendszeresen kijárt Pánczél sírjához trombitálni.