Zuhan a dollár, miután elterjedt, hogy Trump kirúgni készül az amerikai jegybank elnökét

Szerdán határozottan esni kezdett a dollár árfolyama, miután több gazdasági lap is úgy értesült, hogy Donald Trump arról kérdezte kedd este a republikánus képviselőket, hogy kirúgja-e az amerikai jegybank elnökét, Jerome Powellt, a New York Times információi szerint pedig Trump már meg is írt a kirúgáshoz egy levélvázlatot, amit megmutatott a képviselőknek.

Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Trump a második ciklusa kezdete óta folyamatosan gyalázza a Fed elnökét, akit amúgy első ciklusa idején még ő nevezett ki a posztjára. Trump szerint Powell nem vágja elég gyorsan és határozottan az alapkamatot, ezzel pedig visszafogja az amerikai gazdaság teljesítményét.

A Bloombergnek és a Financial Timesnak a keddi megbeszéléséről beszámoló fehérházi források szerint a republikánus képviselők támogatták az ötletet, ami amúgy beláthatatlan következményekkel járhatna a tőzsdéken, hiszen a Fed munkája elvben független kéne legyen az amerikai kormánytól.

Mivel a törvények alapján a Fed konkrét döntései miatt Trump nem rúghatja ki a jegybank elnökét, vélhetően valamilyen más indokra lenne szükség, az elmúlt napokban el is kezdték a jegybanki ingatlanok felújításának túlzott költségvetésével vádolni, csalást emlegetve.

Trump szerdán a bahreini koronaherceggel tartott közös sajtótájékoztatót a Fehér Házban, itt kérdésre válaszolva nem volt hajlandó kizárni, hogy kirúgja Powellt, de ugyanakkor nagyon valószínűtlennek nevezte ezt, ha csak valami csalás miatt nem kell mennie. Elmondta azt is, hogy nem Powell kirúgásáról beszélt a képviselőkkel, hanem csak megvitatták a kirúgásának a lehetőségét, bármit is jelentsen ez a különbségtétel.

Powell amúgy 2026 májusáig vezethetné a Fedet, mandátuma lejárta utána megint Trump nevezhetné ki az utódját, és állítólag már meg is kezdődött a megfelelő jelölt keresése.