Sok idős szenved attól, mint Trump Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A Fehér Ház orvosa megállapította, hogy Donald Trump elnök krónikus vénás elégtelenségtől szenved. A dolgot azután fedezték fel, hogy enyhén megduzzadt Trump alsó lábszára, ezért az elnökön többféle érvizsgálatot végeztek.

A krónikus vénás elégtelenség azt az állapotot jelenti, amikor a lábszár vénái már nem képesek hatékonyan visszapumpálni az elhasznált vért a szív felé, ami ezért pangani kezd, kitágítva a vénákat és károsítva a láb izmait és bőrét. Ez előbb duzzadással, feszüléssel és ödémák kialakulásával jár, hosszabb idő után a láb mélyebben fekvő szövetei megkeményednek, a láb barnásan elszíneződik, a bőr elvékonyodik és lábszárfekély is kialakulhat.

A jelenséget, ami a 70 évnél idősebbek körében különösen gyakori, több ok is kiválthatja, például vérrög is, a Fehér Ház vonatkozó közleménye ezért is szögezi le, hogy nem találták mélyvénás trombózis nyomait. De okozhatják ezt az érfalak, illetve a vénák billentyűinek problémái is.

Megvizsgálták emiatt Trump szívét is, ahol mindent rendben találtak.

Az orvosi közlemény kitér arra, hogy miért tűnik kisebesedettnek Trump kézfeje az utóbbi időszakban készült fotókon és videókon. A válasz: Trump sok időshöz hasonlóan megelőzésképpen naponta aszpirint szed, és ez az aszpirinkúra ismert mellékhatása, főleg olyanoknál, akiknek sűrűn kell kezet fogniuk másokkal.