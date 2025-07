Fico pénteken nem vétózza meg az Oroszország elleni újabb szankciókat

Robert Fico Fotó: JOE KLAMAR/AFP

Szlovákia pénteken nem fogja akadályozni az Oroszország elleni 18. uniós szankciós csomag elfogadását - mondta Robert Fico miniszterelnök. Ezt azzal indokolta, hogy az ország amit csak lehetett, elért azáltal, hogy korábban többször is vétót lengetett be, így garanciákat kapott a Bizottságtól arra nézve, hogy az orosz gázimport 2028-cal kezdődő teljes tiltása ne érintse túl kedvezőtlenül.

„Ezen a ponton kontarproduktív lenne megvétózni a 18. szankciós csomagot” - mondta videóüzenetében a miniszterelnök. Fico e hét keddjén jelentette be, hogy megkapta a kért garanciákat a Bizottságtól arra az esetre, ha a Gazprom beperelné őket a hosszútávú gázszerződés felmondása miatt.

A 18. szankciós csomag része az oroszoktól vett olaj árának rögzítése is, amivel szemben Máltának is voltak fenntartásai, de csütörtökön ők is jelezték, hogy nem fognak vétózni.