A Kamaszok lett a legnézettebb sorozat a Netflixen az első félévben, a Squid Game a 2. és 3. helyre jött be

Kiadta az első féléves globális nézettségi adatokat a Netflix, eszerint a legnézettebb sorozat a brit Kamaszok (Adolescence) volt 145 milliós indítással, második helyre a Squid Game második évada (117 millió), harmadik helyre ugyanennek a koreai sorozatnak a június végén megjelent harmadik évada futott be, négy nap alatt 72 milliós nézettséggel.

A Kamaszokról itt olvashatja kritikánkat.

Az adatok szerint a saját gyártású tartalom nézettségének csaknem felét a 2023-ban vagy előbb debütált filmek és sorozatok vitték el.

A streamingszolgáltató hangsúlyozza, hogy a brit sorozatokat észrevehetően kedvelik a nézői, mert a Missing You-t 58 millióan, a Black Mirror hetedik évadát 31 millióan, a Dept. Q-t 25 millióan nézték. Féléves jelentésükben arra is kitérnek, hogy a kattintások több mint egyharmada nem angol nyelvű tartalomra érkezik, és hogy a 25 legkedveltebb sorozatból 10 nem angol nyelvű, sokan néznek dél-koreai és skandináv sorozatokat is, de kolumbiai sorozatok is jó számokat produkáltak.

A filmek közül a Jamie Foxx és Cameron Diaz főszereplésével készült Back in Action (Újra akcióban), a STRAW (A legutolsó csepp) és a The Life List (Álomlista) szerepeltek a legjobban, sorrendben 165, 103 és 96 milliós nézettséggel, de a topligába itt is befértek nem angol nyelvű filmek, például a német Exterritorial (Hatáskörön kívül), a mexikói Contraataque (Ellentámadás), vagy a holland iHostage (Túszdráma az Apple Store-ban).

Arra viszont nem voltak túl sokan kíváncsiak, hogy Meghan hercegné milyen életmódtanácsokkal szolgál a pórnépnek.

A With love, Meghan, azaz Szeretetettel, Meghan című sorozatról itt írtunk kritikát, úgy fogalmaztunk benne, hogy „miközben Meghan Markle azt próbálja megmutatni nekünk, hogyan kell tökéletesen megvendégelni átlagos(?) kaliforniai háziasszonyként a szeretteinket és random celebeket, úgy tűnik, nem veszi észre, hogy valójában minden egyes mozdulatának, mondatának és megnyilvánulásának olyan hatása van, mint amikor Marie Antoinette a legenda szerint azt javasolta, hogy ha a szegényeknek nem telik kenyérre, egyenek kalácsot”.

2025-ben ezzel a hercegné a 383. helyre kormányozta be a nézettségi listán a sorozatát, összesen 5,3 milliószor kattintottak rá, ami egy netflixes saját gyártású sorozatnál elég sovány adat, írja a Deadline. Még Meghan ősrégi sorozatát, a 2011-ben indult Suitsot is többen nézték az első félévben a streamszolgáltatónál, az első évadot például 9,3 milliószor, a másodikat 7,2 milliószor.

A With Love, Meghan második évadát is felvették az elsővel együtt, ez várhatóan ősszel debütál, de még nincs pontos időpontja.