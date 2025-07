A vezérigazgatóval együtt lebukó csókkamerás nő is megcsalt valakit: egy másik vezérigazgatót, aki meglepően hasonlít a szeretőjére

Egy pillanat alatt a fél világ megismerte azt a tilosban járó párt, akiket egy Coldplay-koncerten leplezett le az Amerikában népszerű csókkamera. A sztori talán azért is lett ennyire népszerű, mert a pasi egy szoftvercég, az Astronomer vezérigazgatója volt, a nő meg a vállalat HR-igazgatója és az emberek úgy általában imádják, ha öltönyös-kosztümös-luxusautósok szívnak, még a kapitalista országokban is.

Balra Kristin Cabot és Andy Byron a koncerten, jobbra Andrew Cabot, a férje.

Mára az is kiderült, hogy hiányos volt a sztori kezdeti keretezése, miszerint a vezérigazgató megcsalta a feleségét. A HR-igazgató Kristin Cabot is házas ugyanis, ráaádásul a megcsalt férje, Andrew Cabot, szintén vezérigazgató, a Pivateer Rum nevű messachusetts-i szeszipari cégnél és van két gyerekük is. A házaspár mindössze öt hónapja vásárolt új, közös házat 2,2 millió dollárért New Hampshire-ben.

Az már az amerikai képmutatás eredménye, hogy az Astronomer azonnali hatállyal felfüggesztette a két menedzsert és minden bizonnyal rövid úton ki is rúgja őket.

A tanulság? Egy jó topmenedzsernek váratlan helyzetekben is jól kell döntenie, hiszen ezért fizetik meg busásan. A pár élete ugyanis kizárólag azért ment tönkre - egy időre feltétlenül - mert amint meglátták magukat a csókkamerán, pánikba estek és nevetséges mozdulattal próbáltak elbújni. Ha vigyorogva megcsókolják egymást, a kutya sem figyel rájuk és addig szexelnek titokban, amíg a kedvük tartja.