Ausztrália köztudottan az életveszélyes állatok országa. Itt például folyóban fürdeni is bátor vállalkozás, amit ez a friss videó is remekül illusztrál, ami az Adelaide Rivernél készült. Egy közel hat méter hosszú sósvízi krokodilt látunk bikacápát reggelizni. Ez a tengerben is megtörténhetett volna, de a felek ezúttal a folyóban futottak össze.