Trump húszmilliárd dollárra perli a Wall Street Journalt egy cikk miatt, amely szerint meztelen nőt rajzolt Epstein születésnapjára

Donald Trump becsületsértési-rágalmazási pert indított a Wall Street Journal (WSJ) kiadója és érintett újságírói ellen, amiért lehoztak egy cikket, miszerint Jeffrey Epsteinnek egy albumnyi pikáns üzenetet küldtek a barátai az 50. születésnapjára, és az egyik levél magától Trumptól érkezett, aki írógéppel írt pár sort, rárajzolta a lapra egy meztelen nő körvonalait, majd aláírta az egészet a rajzolt nő szeméremdombjánál. A szöveg pedig így szólt: Boldog születésnapot - és legyen minden nap egy újabb csodálatos titok. A botrányról itt írtunk bővebben.

Trump tagadja, hogy ilyet tett volna. A 18 oldalas jogi beadvány szerint az újság megszegte az újságírói etika és pontosság követelményeinek szabályait. A beadvány megjegyzi, hogy a WSJ nem tette közzé a Trumpnak tulajdonított rajzot és levelet, mégpedig szerintük azért, mert az nem létezik.

A pert egy szövetségi bíróságon indították Miamiban. A cikket jegyző két újságíró, Khadeeja Safdar és Joe Palazzolo is alperesek.

Trump egy posztjában azt írta, a Wall Street Journalt és (annak tulajdonosát) Rupert Murdochot személyesen is figyelmeztette, hogy a neki tulajdonított levél FAKE, és ha lehozzák a cikket, be lesznek perelve. Trump azt is írta, hogy Murdoch azt állította, majd ő intézkedik. "De nyilvánvalóan nem volt meg a hatalma hozzá", írta Trump.

Trump a CNN és az Axios szerint 20 milliárd dollárt követel, más források, például a Reuters minimum 10 milliárd dollárt írnak.

A WSJ anyavállalata, a Dow Jones közölte, hogy teljes a bizalmuk a saját cikkük pontosságában, és kőkeményen meg fogják azt védeni bármilyen perben. A CNN-nek nyilatkozó jogászok azt mondták, nem emlékeznek olyan esetre, hogy hivatalban levő elnök perelt volna egy újságot egy cikk miatt.

Trump az utóbbi időszakban keményen nekiment a sajtónak. 2024-ben, újraválasztása előtt az ABC-t perelte be, amiért a csatorna egyik munkatársa úgy fogalmazott, hogy Trump megerőszakolta E. Jean Carrollt. Az ABC tulaja a Disney 16 millió dollárban állapodott meg végül Trumppal. Két hete egy CBS elleni pert ejtett Trump, amit szintén a kampányban indított a 60 Minutes című műsorban elhangzottak miatt, itt is 16 millió dolláros megállapodás született.

Mindeközben a Trump-kormány igazságügyi minisztériuma igyekszik elérni, hogy nyilvánosságra kerüljenek az Epstein elleni per úgynevezett vádesküdtszéki iratanyagai. A vádesküdtszék ugyanúgy civilekből áll, mint a sima esküdtszék, de nem az ítélkezés a feladatuk, hanem arról döntenek, hogy elegendő bizonyíték gyűlt-e össze valaki ellen, hogy vádat emeljen az igazságszolgáltatás. (CNN)