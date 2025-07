Azahriah helyett már Majka a kormánysajtó új ellensége

Majka fellépett a Campus fesztiválon, ahol természetesen előadta a Csurran, cseppen című kormánykritikus slágerét is, mely ugyan egy Bindzsisztán nevű fiktív és korrupt országról szól, a kormánysajtó mégis kiborult azon, hogy a szám végén a Bindzsisztán miniszterelnökét alakító Majkát lelövik. Igaz, ez a showelem nem először fordul elő (Majka a Budapest Parkban is eljátszotta), a kormányhoz és a Fideszhez köthető média a debreceni fesztiválon találkozott vele először, és azonnal támadásba is lendült, mondván, Majka „a miniszterelnök kivégzésére buzdított”.

A Hír TV összefoglalója már úgy interpretálta a történteket, hogy Majka „a tömeget hergelte”, és még arról is beszámolnak, hogy „a jelenet végén a tömeg önkívületben ujjongani kezdett”, majd hirtelen összekötötték a tavalyi Fico-merénylettel, ahol a merénylő indokai közül csak azt emelik ki, hogy nem értett egyet azzal, hogy a szlovák miniszterelnök elutasítja Ukrajna támogatását.

Így aztán Azahriah helyett már Majka az új főgonosz a kormánysajtóban: a Magyar Nemzet megszólaltatja Deák Dánielt, aki szerint „az ilyen és ehhez hasonló nyílt erőszak megjelenítése veszélyes”, Bohár Dániel pedig a saját megfejtésében már oda lyukad ki, hogy „Én értem, hogy a Tisza-szekta hivatalos nyelve az erőszak” (noha nem tudni róla, hogy Majoros Péternek kapcsolata lenne a Tisza Párttal).

Majka a Facebook oldalán az alábbi reakciót tette közzé:

Ez tényleg egészen hihetetlen..

Kattintásvadász írás, újságíróknak csúfolt csinovnyikoktól… És a torta tetején a dísz, a direkt áthallásos cím…

Buzdítottam!!! Nincs egy olyan ember ott, aki átlátja, hogy ez mennyire kontraproduktív? Nincs egy ember, aki felteszi azt a kérdést, hogy vajon mi értelme ennek?

Mit hoz ez nekünk?….

Nem lehet ennyire hülyének nézni az embereket.

Amikor pedig egy rajongója megkérdezi, hogy minek szánta a jelenetet, Majka így válaszolt:

ez egy geg… miért kell magyarázatot adni egy színpadon előadott viselkedésre ? Nem igazán értem…ez nem uszítás , nem mások mocskolása, nem megkülönböztetés.

(via Telex)