Rácz András: A magyar kormány jó eséllyel benne volt a kárpátaljai templom elleni támadásban

Miután csütörtökön már kétségbe vonta, hogy ukrán nacionalisták követték volna el a palágykomoróci görögkatolikus templom elleni támadást, Rácz András Oroszország-szakértő újabb posztot szentelt a témának. Ebben pedig arra a következtetésre jut, hogy a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján az Orbán-kormány előre tudott arról, hogy ez fog történni, „rosszabb esetben ők maguk szervezték az egészet”.

Rácz András szerint a templom elleni támadásról először a Mandiner számolt be ugyan, de valójában Orbán csapata korábban tudott róla, mivel a Mandiner az Orbán háromnegyed órával későbbi posztjában megjelent képnek egy megvágott, keskenyebb változatát használta, „azaz, Orbánnál előbb volt meg a kép eredetije és ezt kapta meg, majd szerkesztette át a Mandiner.”

Az Orbán Viktor Facebook oldalán megjelent fotó Fotó: Rácz András Facebook

A Mandiner előbb megjelent fotója Fotó: Rácz András Facebook

Szerinte nehezen elképzelhető, hogy mindketten külön-külön kapták volna meg a képet, és a téma érzékenységét és a Mandiner kézivezérelt jellegét figyelembe véve kizárható, hogy a Mandiner egy ekkora horderejű ügyet önállóan ki merne robbantani Orbánék jóváhagyása nélkül.

Rácz még inkább árulkodónak tartja, hogy a templomra festett magyarellenes feliratokról ez az egy kép készült, ugyanis a helyi hatóságok nagyon rövid időn belül lefestették azt, és senki másnak nincs képe róluk, a híradások kivétel nélkül az Orbán által közölt fotót használják illusztrációként valamilyen verzióban.

És ebből adódik a roppant kellemetlen kérdés: ha a tűz után már órákkal lefestették a feliratot a hatóságok, akkor vajon hogyan, kitől került a feliratról szóló kép Orbán Viktorhoz? Abban a pár órában, amíg ott volt a felirat, vajon ki járhatott arra, aki nemcsak lefotózta, de el is küldte, történetesen pont Orbánnak? Palágykomoróc egy nagyon kis falu, két négyzetkilométer az egész, alig nyolcszáz lakosa van - mégis ki lehetett az, aki szerda éjjel nemcsak, hogy pont ott van az összegraffitizett templomnál, de még fotózni is tud, mielőtt kiérkeznek a tüzet látva rohanó határőrök, és történetesen éppen az Orbán-kormánynak küldi el a képeket...? És erre sajnos a leglogikusabb magyarázat az, hogy maga az elkövető

– vonja le a következtetés Rácz András, aki még érdekesebbnek tartja, hogy az Orbán-kormány azonnal hitelt is adott a képnek, hiszen rögtön másnap reggel tényként közölte maga a miniszterelnök, hogy gyújtogatás történt. Pedig abban az esetben, ha ez az információ tényleg meglepetésszerűen futott be szerda éjjel a gyújtogatásról, nehéz elképzelni, hogy a kárpátaljai magyar diplomáciai képviseletek a végére tudtak volna járni az ügynek, pláne, hogy a feliratokat addigra már le is festették.

Az Orbán-kormány mégis tényként közölte a történteket. Ergo, ők biztosan voltak benne, hogy valóban az történt, ami a hozzájuk eljutott képeken szerepelt. Egy ilyen horderejű ügyben ez csak akkor képzelhető el, ha a gyújtogatás nem meglepetésszerűen érte őket, hanem tudtak róla, hogy ez fog történni, rosszabb esetben ők maguk szervezték az egészet – a képeket látva pedig »csak« nyugtázták, hogy a feladatot a megbízott sikeresen végrehajtotta. Mission completed, mehet ki a hír és a Facebook poszt – és ez is történt

– írja Rácz András, aki szerint ez klasszikus „hamis zászlós” művelet volt, azzal a céllal, hogy az ukránokat tegyék érte felelőssé – egyébként szerinte a poszt-szovjet nacionalizmusokat kutató Anton Sehovcov már a támadás másnapján ugyanerre a következtetésre jutott. Sőt, az is a hamis zászlós jelleget erősíti Rácz szerint, hogy jelentősen el is túlozták a történteket: „Orbán arról beszélt, hogy »felgyújtották« a templomot, miközben valójában szerencsére »csak« a sekrestye ajtaja égett meg. Az, hogy nem történt nagyobb baj, éppenséggel egyébként az ukrán hatóságok gyors cselekvésének volt köszönhető.”



Az Oroszország-szakértő elképzelhetőnek tartja ugyan, hogy orosz közreműködéssel valósult meg a művelet, de hogy mennyire gyorsan közölték a gyújtogatásról szóló hírt, azt igazolja, hogy biztosan nem érte őket meglepetésként.

Ha tényleg az történt, hogy ez (legalább részben) magyar kormányzati akció volt, az sajnos azt jelenti, hogy az Orbán-kormány a saját belpolitikai céljai érdekében habozás nélkül kész konkrét veszélybe sodorni a határon túli magyarokat, jelen esetben a kárpátaljai közösséget. Megpróbálni etnikai alapú gyűlöletet szítani a többnemzetiségű Kárpátalján csak azért, hogy a magyar belpolitikában aztán lehessen folytatni az »ukránozást« történelmi bűn, erre egyszerűen nincs más szó. Ráadásul a Simion-ügy után ez rövid időn belül ismét olyan eset lenne, ami azt mutatja, hogy a határon túli magyarság csak eszköz a kormány kezében – pedig maga az Alaptörvény írja elő, hogy »Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését.« Ebben az esetben viszont láthatóan éppen az ellenkezője történt

– írja Rácz András, aki azzal zárja a posztját, hogy őszintén reméli, hogy téved.