Német képviselők látogatták meg a magyar börtönkórházban lévő Maja T.-t, majd videóban fordultak külügyminiszterükhöz

Három német parlamenti képviselő (Helge Limburg – Zöldek, Luke Hoß – Linke, Sebastian Roloff – SDP) látogatta meg hétfőn magyarországi börtönkórházában a Maja T. néven ismert szélsőbaloldali aktivistát, majd a közösségi médiában nyilvánosságra hozott videóban számoltak be tapasztalataikról. Elmondásuk szerint Maja T. a körülményekhez képest jól van, érzi az iránta megmutatkozó szolidaritást, ennek köszönhetően erős és tartja magát. A képviselők ugyanakkor felszólítják Johann David Wadephul német külügyminisztert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy az aktivistát szállítsák vissza Németországba. Limburg, Hoß és Roloff ugyanis úgy látja, Maja T. nem számíthat igazságos eljárásra Magyarországon.

A 24 éves Maja T.-t azzal gyanúsítják, hogy 2023 februárjában általa szélsőjobboldalinak vélt embereket támadott meg a budapesti kitörés napján. A jénai születésű aktivistát tavaly júniusban adta ki Németország Magyarországnak – mint utólag kiderült, jogtalanul. A német alkotmánybíróság szerint a kiadatás sértette Maja alapvető jogait, és a berlini bíróság, ami engedélyezte az eljárást, nem tisztázta megfelelően, hogy a gyanúsítottat Magyarországon milyen körülmények között tartják majd fogva.

Maja T. június elején kezdett tiltakozni a fogvatartási körülményei miatt, és hamarosan úgy leromlott az állapota, hogy átszállították egy börtönkórházba. Az aktivista éhségsztrájkolt is, de egészségügyi állapota miatt abbahagyta. „Nem akarom tovább terhelni az egészségemet, mert érzem, hogy ha most nem fordulok vissza, hamarosan túl késő lesz” – mondta. Hozzátette, a Budapestről 250 kilométerre lévő börtönkórházban még inkább elszigeteltnek érzi magát, mint a fogházban. Ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy egy későbbi időpontban újra elkezdje az éhségsztrájkot. Német médiumok szerint a 40 napos éhségsztrájk után a nem bináris nemű aktivista szívritmusa 30 alá csökkent, a szívleállás lehetőségét nem lehetett kizárni, valamint maradandó szervkárosodás veszélye is fennállt.

Korábban Maja apja azt mondta, az elkülönítő fogva tartás pszichés kínzásnak minősül. A börtönkórházban is napi 24 órában izolálták Maját. A budapesti illetékes bíróság eddig elutasította annak megvizsgálását, hogy az előzetes letartóztatást házi őrizetre cseréljék, vagy hogy visszaszállítsák Németországba az aktivistát. Wadephul külügyminiszter is beszélt már arról, hogy újra tárgyalni akar Magyarországgal Maja T. fogva tartási körülményeinek javításáról. Megjegyezte továbbá, hogy a Maja T. elleni vádak súlyosak, ezért ha vissza is szállítanák Németországba, büntetőeljárással kellene számolnia.

Nem ez volt az első képviselői látogatás, júniusban a Hoßhoz hasonlóan Linke-párti Martin Schirdewan német EP-képviselő is találkozott Maja T.-vel. Ő „politikai kirakatperként” jellemezte a budapesti eljárást, szerinte ez Orbán Viktor bosszúja az antifasiszták ellen.