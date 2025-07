Kitiltják a Széchenyi és a Rudas fürdőkből a 14 év alattiakat

A 24.hu vette észre, hogy a Rudasba már most sem lehet bevinni 14 évnél fiatalabbakat. A fürdő honlapján azt írják egy felugró ablakban: „A fürdő 14 éves kor alatt nem látogatható.”

A városligeti Széchenyi fürdőben hasonló intézkedést vezetnek be a jövő hónaptól. Szintén a honlapjukon, szintén egy felugró ablakban hívják fel a figyelmet arra, hogy jövő hétvégétől 14 év alatti gyereket nem lehet bevinni.

A lap megkérdezte a fürdőket üzemeltető fővárosi céget, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t, hogy miért született ez a döntés, de egyelőre nem kaptak választ. A Széchenyibe egyébként gyerekjegyet már most sem lehet váltani, csak kedvezményes diákjegyet, de azt is kizárólag azoknak, akiknek van Budapest Go appon vett diákbérletüket, és vagy Budapesten tanulnak, vagy budapesti lakcímük van.