Nagy Márton szakértőinek elemzése kezdi azt a képet sugallni, hogy a repülőrajt olyan, mint a délibáb

Jövő szerdán teszi közzé a második negyedéves GDP alakulásáról szóló első, rövid gyorsjelentését a statisztikai hivatal. Ez az úgynevezett első becslés jellemzően csak néhány soros, de jelzi, hogy merre mozdult a gazdaság, és milyen főbb tényezők befolyásolták az alakulását.

A magyar gazdaságnak már év eleje óta úgy kellene szárnyalnia, hogy olyan a kontinensen nincs is, azt tátott szájjal bámulja a fél világ. Ha nem az egész. A repülőrajt azonban merülőrajt lett, ahogy a Raiffeisen néhány héttel ezelőtt megjelent elemzése írta, hiszen a GDP az első negyedévben éves és negyedéves alapon is visszaesett.

Akkor a fantasztikus év kezdete a második negyedévre tolódott. Nagy Márton gazdasági miniszter április 1-jén azt jósolta, hogy 1,5 százalék körül lehet a második negyedéves növekedés. Íme a három és fél hónappal ezelőtti miniszteri prognózis:

Most viszont az általa vezetett nemzetgazdasági tárca szakértői egy nagyobb elemzésben már előrevetítik, hogy a délibábhoz hasonlóan a repülőrajt is megint messzebb kerül, amikor azt hisszük, hogy már közel vagyunk hozzá.

„A szolgáltatások és az építőipari aktivitás kedvező alakulása várhatóan nem tudja ellensúlyozni a mezőgazdaságban, illetve az iparban tapasztalt visszaesést, így a nemzetgazdaság stagnálás közeli teljesítményt nyújthat a második negyedévben éves alapon” – írta a négy szakértő által jegyzett szöveg.

Ha a KSH adatait még nem is látják az NGM-ben – bár egy-két nappal a publikálás előtt már igen, talán egy héttel korábban még nem –, az minimum elgondolkodtató, ha már a minisztériumi szakértők is csak „stagnálás közeli” eredményre készítik fel a közvéleményt. (Még akkor is, ha a közszolgálati egyetem szakértője, majd fővárosi fideszes képviselő Szalai Piroska korábban már bemutatta, hogy a stagnálás tágan értelmezhető fogalom, akár a 0,2 százalékos visszaesés is belefér.)

De ha most nem is értük el a délibábot, nyugalom, már tényleg ott van a horizonton! Hiszen az NGM-es szakértők szerint „az év második felétől a bruttó hazai termék növekedési üteme várhatóan felgyorsul”. Hogy a BYD-csúszás és a CATL-beruházás leállítása mit szól ehhez, az nagyjából három hónap múlva kiderül.