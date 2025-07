A kanadai bíróság nem találta bűnösnek azt az öt hokijátékost, akiket csoportos szexuális bántalmazással vádolt meg egy nő

A kanadai 2018-as junior jégkorong-válogatott öt korábbi tagját ártatlannak találták csütörtökön szexuális bántalmazás vádjában. Ezzel véget ért egy olyan tárgyalás, amely heves vitákat váltott ki a beleegyezés természetéről és a jégkorongozók kulturális státuszáról egy olyan országban, ahol a sportot gyakran a nemzeti identitás alappillérének tekintik.

Zsúfolásig megtelt az ontariói tárgyalóterem, ahol a bíró elmondta, hogy az ügyészség nem tudta kétséget kizáróan bizonyítani a vádakat, és megállapította, hogy a feljelentő „sem hiteles, sem megbízható” nem volt. Az öt férfit – Michael McLeodot, Alex Formentont, Dillon Dubét, Carter Hartot és Cal Foote-ot – minden vádpontban ártatlannak találták.

Bal szélen Alex Formenton Fotó: COLE BURSTON/Getty Images via AFP

Nem tiltakozott, de nem is egyezett bele

A vád szerint a zaklatás 2018 júniusában, egy londoni szállodai szobában történt a Hockey Canada által szervezett gálaest után, ahol a csapat a junior világbajnoki győzelmét ünnepelte. A később feljelentő nő – aki akkor 20 éves volt, és a perben „EM”-ként azonosítják – állítólag egy helyi bárban találkozott McLeoddal, majd elmondása szerint beleegyezéses szexuális kapcsolat létesült köztük McLeod szállodai szobájában. Ezután azonban McLeod meghívott más játékostársakat is, a nő beleegyezése nélkül.

Michael McLeod Fotó: COLE BURSTON/Getty Images via AFP

A bíróságon bemutatott szöveges üzenetek szerint McLeod a játékosoknak írt csoportos beszélgetésben azt kérdezte, hogy „valaki akar hármast?”, majd megadta a szobaszámát.

EM azt mondta, hogy ittas, meztelen és ijedt volt, amikor a férfiak beléptek a szobába, és az ügyészség szerint a nő nem egyezett bele azokba a különféle szexuális aktusokba, amelyek ezután történtek.

A május elején tartott kilencnapos tanúvallomás során a nő – aki most 27 éves – azt mondta, hogy amikor hirtelen sok nagydarab férfi jelent meg körülötte, „automata üzemmódba” kapcsolt, és önvédelemből egy „pornósztár-személyiséget” vett fel. Bár elmondása szerint nem mondta ki kifejezetten, hogy „nem”, nem is állt ellen a feltételezett zaklatásoknak, és fizikailag sem kényszerítették részvételre, kijelentette, hogy semmibe sem egyezett bele. Meglepetésként érte, amikor a férfiak beléptek, és szerinte tudniuk kellett volna, hogy meg van rémülve.

Dillon Dubé Fotó: COLE BURSTON/Getty Images via AFP

Az ügyészek azt állították, hogy a cselekmények szexuális bántalmazásnak minősülnek, és a bíróságnak elmondták, hogy McLeod, Hart és Dubé orális szexet kényszerítettek a nőre, McLeod másodszor is szexuális kapcsolatot létesített vele, Formenton is, Dubé megpofozta a meztelen fenekét, Foote pedig spárgát csinált a feje felett, ami miatt nemi szerve „megérintette” az arcát. EM tanúvallomásában azt is elmondta, hogy a férfiak egy lepedőt terítettek a padlóra, és azt mondták neki, hogy maszturbáljon, miközben megpofozták és leköpködték.

Carter Hart Fotó: COLE BURSTON/Getty Images via AFP

A tárgyalás központi eleme volt a „beleegyezésről” készült két videó, amelyeket McLeod az állítólagos zaklatások után, egy órás különbséggel vett fel a telefonján. A videókon EM azt mondja, hogy minden, ami történt, beleegyezéses volt.

A bíróságon azonban azt mondta, hogy a videók nem tükrözik azt, amit valójában érzett akkor. Az ügyészek azzal érveltek, hogy a videók, amelyek a szexuális aktus befejezése után készültek, nem bizonyítják a beleegyezést az adott cselekmény idején.

Cal Foote Fotó: COLE BURSTON/Getty Images via AFP

Ez az értelmezési különbség vitákat váltott ki arról, hogy mit jelent a beleegyezés, és hogyan kell azt kanadai jog szerint adni. A Büntető Törvénykönyv szerint, ha a vádlott nem tesz „észszerű lépéseket” a körülményeket figyelembe véve a beleegyezés megszerzésére, akkor az, hogy egyszerűen hiszi, hogy a felperes beleegyezett, nem érvényes védelem. Az, hogy a férfiak megtették-e ezeket az „észszerű lépéseket”, a per központi kérdése volt.

A tárgyalást számos botrány is kísérte. A rendőrség leállította kezdeti nyomozását, amely 2018 júniusában indult, miután megtekintették a megfigyelőkamerás felvételeket, amelyeken EM stabilan sétált, valamint a két „beleegyezésről” készült videót, amelyek alapján azt feltételezték, hogy EM nem volt túl részeg a beleegyezéshez, ahogy azt az első rendőrségi vizsgálat során állította.

2022-ben azonban EM pert indított a Hockey Canada ellen 3,55 millió dollár kártérítésért. A szervezet megegyezett vele, és saját belső vizsgálatot indított. Ezután nagy felháborodás robbant ki, amikor egy médiának kiszivárgott információ után a Hockey Canada elismerte, hogy két titkos alapot tartott fenn, amelyekből szexuális zaklatási ügyekben fizettek kártérítéseket.

A tárgyalás után az ügyész azt mondta, meg fogják vizsgálni a fellebbezés lehetőségét. (Guardian)