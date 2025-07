Mesterséges intelligenciával vetkőztette le iskolatársait, most rendőrök fogták el

A spanyol csendőrség (Guardia Civil) a Valenciához közeli Ribera Altában folytatott nyomozást, miután egy helyi diáklány bejelentette, hogy a nevében létrehoztak egy közösségi médiafiókot, amelyen egy MI által generált videó szerepelt. Ugyanez a lány egy második, a nevében létrehozott fiókot is jelentett, valamint más olyan fiókokat, amelyek MI-vel generált meztelen videókat tartalmaztak, illetve egy olyan weboldalt is, amely ezeket a képeket kereskedelmi céllal hirdette. „A fiókokon több ember – valamennyien kiskorúak – fényképei jelentek meg. Az összes képet módosították, manipulálták, hogy úgy tűnjön, mintha a rajtuk szereplő személyek teljesen meztelenek lennének” – írta az esetről a csendőrség. Miután 15 kiskorú tett hasonló bejelentést, a nyomozók gyanítani kezdték, hogy a hamisított képek és videók mögött az áldozatok egyik iskolatársa állhat. Így jutottak el a 17 éves fiúhoz, akit most kiskorúak megrontásával gyanúsítanak és akinek az ügye a valenciai fiatalkorúak bírósága előtt van.

A rendőrök közösségi média-bejegyzések, tárhelyszolgáltatók és egy MI-képmódosító szolgáltatást hirdető weboldal átvizsgálásával jutottak el a gyanúsítotthoz. „A nyomozók hozzáférési és felhasználói adatokat – köztük IP-címeket – szereztek meg ezekről a platformokról, amelyek elvezettek az egyik panaszos iskolatársának otthonához. Megerősítették, hogy a fiókok létrehozásához használt e-mail címek ugyanahhoz a személyhez tartoztak” – áll az eset kapcsán kiadott közleményben.

Tavaly 15 kiskorút ítéltek egyéves próbaidőre a dél-nyugat-spanyolországi Extremadurában, miután bűnösnek találták őket abban, hogy MI segítségével hamis meztelen képeket készítettek női iskolatársaikról, majd ezeket WhatsApp-csoportokban osztották meg. A vádlottakat arra is kötelezték, hogy vegyenek részt nemi és esélyegyenlőségi oktatáson, valamint a „technológia felelős használatára” vonatkozó képzésen.

(Guardian)