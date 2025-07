Orbán Viktor egyértelművé tette, amit a Fidesz és Magyar Péter is tol egy ideje: jövő április 12-én lesz a választás

Júniusban kezdte Magyar Péter, illetve a Tisza párt a közleményeiben visszaszámolni a napokat az általuk feltételezett választási időpontig. „Takács Péter, Lázár János, Orbán Viktor, a magyar emberek nem felejtenek. 289 nap” – ez volt a június 27-i közleményük befejezése, míg egy június közepi videójuk Még 300 nap a rendszerváltásig címmel került ki a Youtube-ra.

Egy ideje a fideszesek is elkezdték ezt a visszaszámlálást, a Harcosok klubjában még Orbán Viktor posztjainál is szerepel, hogy hány nap van éppen hátra, de Kocsis Máténak is volt olyan posztja, aminek csak annyi volt a szövege: 261 nap. Mindegyik számításból az jött ki, hogy jövőre a húsvét utáni vasárnapon, április 12-én lesz a parlamenti választás.

De most minden eddiginél egyértelműbbé tette Orbán Viktor, hogy a Fidesz úgy döntött: azon a napon lesz. Vasárnap egy olyan fotót posztolt, amin egy 4/5-ös szám alatt ez a dátum szerepelt.

A választás időpontját persze nem egy politikai párt dönti el – pláne nem egy parlamentben sem lévő ellenzéki –, de még csak nem is a kormány vagy a miniszterelnök. Ahogy a parlamentáris demokráciákban ez szokás, a döntés a szuverén, független, önálló magyar államfő kezében van. Szóval Orbán Viktor, ahogy Magyar Péter is, április 12-re készül ugyan, de Sulyok Tamás még beletehet egy szatyorral a pártpolitikusok nullás lisztjébe!