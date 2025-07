Kiszúrták Hadházy Ákos autójának kerekeit az Orbán család hatvanpusztai birtokánál

„Körbe akartuk járni hazafelé »Puszta Versailles-t«, hogy megtaláljam azokat a pontokat, ahonnan a legjobban meg tudják nézni és el tudják majd dönteni szombaton, hogy ez egy mezőgazdasági üzem vagy kastély-e. Letettük a kocsinkat ide, és (…) mire visszaértünk, három kerekünket is kiszúrták Orbán smasszerei, nem tudok mást mondani, Orbán csicskásai. Szegény autó itt áll, látszik a három keréken a kézszúrás nyoma” - mondta Hadházy Ákos független képviselő egy élő Facebook-videóban, amit az Orbán család hatvanpusztai birtokánál készített.

A képviselő szombatra tervezett békés vonulást birtok körül.

„A miniszterelnök úrnak azt üzenem, hogy menjen a picsába, meg azt is üzenem, hogy küldhet rám smasszereket, kiszúrhatja a negyedik kereket is, kiszúrhatja a szememet is, hasba is szúrhat, bárhova szúrhat, de egyrészt úgysem fogok félni tőle, ő meg úgyis meg fog bukni. Akármit csinál, akárhány smasszert... úgyis meg fog bukni” - mondta a videóban.

A képviselő a Telex megkeresésére elárulta, hogy feljelentést tesz, és a rendőrök már meg is érkeztek a helyszínre. Hadházy abban bízik, hogy a hatvanpusztai mezőgazdasági üzem biztonsági kamerái rögzíthették, hogy ki jár arrafelé, ami segíthet beazonosítani, hogy ki volt az elkövető.

„Nem nagyon van ezen az úton más, helyi forgalom, ez az az út, ami a zebrák meg a bölények felé vezet. Objektíven is azt tudom mondani, hogy vagy Mészáros Lőrinc, vagy a miniszterelnök emberei lehettek” - mondta a lapnak.