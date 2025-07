Szijjártó Péter: Jó pár olyan gazdag embert ismerek, aki legalább ezen az életszínvonalon él, mint Mészáros Lőrinc

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt a hétfőn indult Harcosok Órája második vendége: mint ismeretes, tegnap Orbán Viktorral beszélgetett Németh Balázs, kedden pedig Szijjártó ült be mellé korán reggel a stúdióba.

A műsor vendégei a leírás szerint elmondják, hogy mi az igazság, álhíreket lepleznek le és híreket is elemeznek. Így történt Szijjártóval is, aki a szokásos EU-, Magyar Péter- és sajtószidalmazás mellett kapott egy kérdést Mészáros Lőrincről is.

Az erre adott válasza már csak azért is emlékezetes volt, mert a pozitív kontextusú „piedesztálra emel” kifejezést használta ott, ahol egyébként a mondat tartalmából nem ez következett volna:

Én azt gondolom, hogy az egy rendkívül inkorrekt dolog, hogy a Lőrincet, hát hogy is mondjam, így piedesztálra állítják

– mondta a külügyminiszter, de ezután jött az állítás érdemi része:

Mert jó pár olyan vállalkozót, vállalatvezetőt, gazdag embert ismerek, aki legalább ezen az életszínvonalon él, mint Mészáros Lőrinc, csak őket éppen a média nem találja meg, nem keresi, nem kezdi ki.

Itt Németh Balázs is besegített, miszerint a média „nem akarja megtalálni” ezeket az embereket, majd Szijjártó visszavette a szót, mondván, hogy nekik bőven 2010 előttről származik az a vagyonuk, amivel rendelkeznek. Végül a monológ arra futott ki, hogy gazdaságpolitikát nem lehet pártalapon csinálni, és minden sikeres vállalkozónak örülni kell, politikai irányultságtól függetlenül. Épp ezért igazságtalan Mészárost piedesztálra emelni, ez a kettős mérce netovábbja.

Neveket sajnos nem mondott, pedig érdemes lenne tudni, ki él még ugyanolyan színvonalon itthon, mint Magyarország leggazdagabb embere, akinek az összvagyona az idei 100 leggazdagabb magyar összesítés szerint már 1422 milliárd forint, mellyel még a harmadik helyezett vagyonának is majdnem a háromszorosát birtokolja.